Госдума приняла закон о налоговом контроле над выигрышами в казино

Госдума приняла закон, который позволит налоговикам идентифицировать клиентов казино.

Принятие поправок позволит лучше контролировать поступление налоговых платежей с доходов граждан в виде выигрышей в казино и залах игровых автоматов. В кассовом чеке или бланке строгой отчетности теперь необходимо будет указывать ФИО, паспортные данные клиента или его ИНН. Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после официальной публикации.

Между тем с 1 января налоговая база по НДФЛ в отношении выигрышей, полученных в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между полученными и уплаченными за фишки денежными средствами.