Грызлов: Киев вновь отказался от совместной инспекции на Донбассе

Полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов прокомментировал итоги заседания, которое прошло 16 сентября в формате видеоконференции. По словам Грызлова, украинская сторона отказалась от совместной инспекции, фактически дезавуировав соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием, передает ТАСС.

Между тем это соглашение в свое время было подписано с большим трудом благодаря усилиям российской делегации, отметил Грызлов. По его словам, представители Донбасса также уверены: отказ Киева от инспекции равносилен отказу от обязательств по контролю режима прекращения огня, а значит, равносилен выходу Украины из соглашения от 22 июля 2020 года.

"Теперь весь комплекс дополнительных мер придется обсуждать заново", - заключил Грызлов. Следующая встреча Контактной группы запланирована на 30 сентября.