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16.09.2020 14:39
Рубрика: Общество

В Турции 4500-летних идолов нашли при раскопках в городе хеттов

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи, проводящие раскопки на археологическом памятнике Кюльтепе, в центральной провинции Кайсери, обнаружили более десятка статуэток древних богов и богинь, которым поклонялись анатолийцы тысячи лет назад.

Фото: iStock
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Как сообщает Daily Sabah, это место известно также под названием Канеш. Здесь располагался город таинственной империи хеттов, которая была одной из самых могущественных в свое время. Считается, что этот город был первым, основанным хеттами в Анатолии.

Впервые фигурки идолов археологи обнаружили здесь в 2017 году. Текущий полевой сезон пополнил их коллекцию. В этом году исследователи обнаружили еще 15 идолов - статуэток каких-то богов и богинь, возраст которых составляет около 4500 лет.

По словам профессора Фикри Кулакоглу из Университета Анкары, который руководит раскопками, фигурки выполнены в разных стилях. Некоторые из них вырезаны довольно просто, схематично. Другие божества изготовлены детально, причем некоторые из них изображены сидящими на троне.

"Структура, которую мы раскопали, вероятно, является очень большим и уникальным местом в Анатолии с формальными и религиозными характеристиками, - говорит профессор Кулаоглу. - Обнаруженные здесь идолы представляют собой артефакты, демонстрирующие верования анатолийских людей в существ, которым они поклонялись 4500 лет назад. Это артефакты, которых нет нигде, кроме Кюльтепе".

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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По его словам, после изучения все найденные статуэтки будут переданы в музей города Кайсери для организации временной выставки. Отметим, что раскопки здесь были начаты еще 72 года назад. Они ведутся на участке, расположенном примерно в 24 километрах от Кайсери.

За прошедшее время археологи обнаружили множество административных зданий, культовых сооружений, домов, торговых лавок и мастерских. Однако об этом городе знали и в конце XIX века. Именно тогда на "черном рынке" появились каменные таблички с текстами, в которых упоминался хеттский город Канеш.

Две из них попали в музеи и заинтересовали археологов. Они начали поиск затерянного города. Удача улыбнулась миссии из Чехии, которая нашла не только город, но и раскопала дворец, правда, повредив при этом примерно третью его часть, а также нашла новые таблички с текстами.

Кстати, многие из этих табличек археологи столетие назад буквально выменивали у местных жителей. Например, в одном случае такую табличку "купили" за таблетку хинина. В то время в этом регионе произошла вспышка малярии.

Тексты были вывезены в Европу, где ученым удалось их расшифровать. Тогда-то и стало известно об истории города Канеш. Таблички были возвращены в Турцию в 1936 году. С тех пор они хранятся в Стамбульском археологическом музее.

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