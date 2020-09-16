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16.09.2020 13:22
Рубрика: В мире

Индия присоединяется к проведению испытаний вакцины "Sputnik V"

Текст: Ирина Невинная
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих глобальных фармкомпаний Dr. Reddy's, договорились о сотрудничестве для проведения клинических исследований и поставок вакцины "Sputnik V" в Индию.

В случае успешного завершения испытаний, получения одобрения индийским регулятором и регистрации вакцины в Индии в страну планируется поставить 100 миллионов доз препарата.

Фото: iStock
Названы ограничения для участников испытаний вакцины "Спутник V"

Поставки могут начаться уже в конце 2020 года.

"Индия входит в число стран, наиболее серьезно пострадавших от коронавируса, и мы считаем, что наша платформа на основе двух аденовирусных векторов человека предоставит Индии безопасный и научно подтвержденный инструмент для борьбы с инфекцией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он также пояснил, что рад партнерству с Dr. Reddy's, которая хорошо известна в нашей стране, так как присутствует на российском рынке уже более 25 лет и является одной из ведущих фармацевтических компаний Индии.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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