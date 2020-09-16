Как приступить к учебе после полугодового сидения на дому

Из-за пандемии привычный школьный уклад кардинально изменился: в России в последние месяцы учебного года дети учились онлайн. Да и сейчас нет уверенности, что удаленное обу­чение снова не будет введено. В Беларуси хоть и не было длительного повсеместного периода "дистанционки", но немало родителей приняли тогда решение обучать детей дома. И вот прозвенел школьный звонок... Как грамотно родителям и детям "встать в строй"? С чем придется примириться, а от чего надолго отказаться? Об этом - Анна Привезенцева, руководитель психологического центра поддержки подростков и их родителей "Точка".

После летних каникул всегда непросто "вставать в строй", а тут еще пандемия... Начало года оказалось более стрессовой ситуацией, чем обычно?

Анна Привезенцева: Ощущалась некоторая дезориентация и тревожность. К тому же до последнего не было точной информации, как будет проходить обучение. Состоится ли линейка, надо ли будет носить маски, как распределят детей по классам, как организуют походы в столовую... Под вопросом была даже необходимость покупки школьной формы и нового портфеля. Ситуация необычная. Но можно вспомнить, что куда более неопределенной она была в прошлом году, однако постепенно все сориентировались, разобрались со "Скайпом" и "Зумом".

Кто больше тревожится, дети или же все-таки родители?

Анна Привезенцева: Родительское беспокойство всегда передается детям. Поэтому взрослым нужно стабилизировать самих себя и не транслировать тревогу детям. Искать какие-то компромиссные варианты. Например, вы не уверены, что надол­го сохранится очное обучение? Не покупайте полный комплект всего, что может понадобиться за год, купите что-то по минимуму.

Многим младшим школьникам предстоит заново привыкать к школьной жизни. Особенно тревожно за первоклассников...

Анна Привезенцева: Здесь очень важен режим дня. Это касается ребят всех возрастов. Младшие школьники должны спать 9-10 часов, подростки - 8-9 часов. Должно быть определенное время для еды, для домашних заданий. Первоклассника лучше не нагружать кружками. Помогите младшим снова научиться собирать портфель - не нужно делать это за них, но надо присутствовать при сборе.

А как вновь "призвать в строй" более старших, которые особенно расслабились в этом году?

Анна Привезнцева: В старших классах ответственность за обучение лежит не на родителе, а на ребенке, так что мы не должны брать на себя полный контроль. К тому же дисциплинировать старших помогает и школа, учителя с их требованиями. Если ребенок "забыл" сделать проект, поставят "два" ему, не родителю.

А к какому возрасту в норме уже не требуется родительский контроль?

Анна Привезенцева: В советское время родители уже с первого класса переставали заниматься с ребенком, учеба была ответственностью ребенка и учителя. Сейчас принято, что в начальной школе родители контролируют ситуацию, а в средней, с 4-5-го класса, ответственность переходит к ребенку.

В старших классах, когда школьники начинают "разбредаться" по лицеям, училищам и колледжам, перед подростками болезненно встает проблема "новенького в классе"...

Анна Привезенцева: У меня есть наблюдение: совсем не всем детям переходы из класса в класс, из школы в школу на пользу. Есть ребята, у которых серьезные сложности с адаптацией. Их не имеет смысла дергать с места. Если ребенок нелегко адаптировался к своему классу, это заняло время, затрачены силы и нервы, его стоит оставить в покое. Лучше добавить знания с помощью курсов, репетиторов. В состоянии затяжного стресса ему просто будет не до знаний.

Сейчас дети перекорм­лены в плане возможностей, и это чревато потерей интереса к познанию

Но иногда переход в другую школу или в другой класс необходим. Как родители могут поддержать подростка?

Анна Привезенцева: Неплохая возможность потренировать навыки вхождения в новый коллектив - поездки в лагеря, посещения новых кружков, секций. Например, приехав в лагерь, ребенок со всеми познакомился, пережил стресс, справился с ним. По возвращении домой он уже чувствует себя более устойчиво. И, попадая в новый коллектив во второй раз, он уже понимает, как ему быть. Частота этих попыток увеличивает опыт - при условии, что он, этот опыт, позитивный. Если же результат негативный, то помочь ребенку могут социально-психологические занятия, на которых подростки в группе, с психологом, осваивают навыки адаптации.

Надо понимать, что попадание в новый коллектив - это стресс даже для тех детей, кто хорошо адаптируется. Думаю, что до 5-го класса переводить рановато. Сейчас в 7-м классе формируются профильные классы в школах, также дети переходят в другие, профильные учебные заведения. Когда весь коллектив сформирован заново и все дети находятся в положении новичков, проблем меньше.

Наверное, "дистанционка" теперь будет так или иначе присутствовать в нашем образовании. Как подготовить к этому ребенка?

Анна Привезенцева: Для дистанционного обучения в несколько большей степени, чем для очного, важно, чтобы с младшего подросткового возраста ребенок сам нес ответственность за свою учебу. Родитель может помочь, но ни в коем случае не контролировать процесс полностью. У ученика должно появиться понимание, что результат зависит от него самого. Если вы раз за разом "страхуете", вмешиваетесь, потому что боитесь, что сам не справится, он не сможет выработать ответственного отношения к учебе.

Но, если видишь, что твой ребенок не силен в предмете, по которому сдавать обязательный экзамен, неужели пустить все на самотек?

Анна Привезенцева: Надо понять, насколько эмоциональные и материальные вложения, которые вы делаете, оправданны. Когда результат совсем несопоставим с вложениями, а в ответ на все ваши старания - действительно ноль знаний, да еще и ухудшение отношений, то продолжать не стоит. Обсудите с подростком, на что лучше потратить ресурсы. Например, он предпочел бы не репетитора по русскому или английскому, а рисование. Главное же, чтобы ребенок был счастлив, развивался, а родитель чувствовал, что он молодец и что-то делает для своего ребенка.

Сейчас дети, растущие в семьях среднего и выше среднего класса, "перекормлены" в плане возможностей образования. Родители предоставляют им огромный выбор. Здесь очень подходит метафора с едой. Если ребенок не голоден, но мы продолжаем кормить, он обязательно начнет отказываться, еда перестанет иметь для него ценность. Условно говоря, нужно "проголодаться" и захотеть какой-то пищи вообще. А современные дети этого голода не испытывают, им слишком много всего торопятся дать родители. Подросткам нужно дать простор, чтобы у них возник импульс, потребность, особенно в образовании.

В российских школах не было линейки 1 сентября. Из-за пандемии в мае-июне не состоялось традиционных "последних звонков" и выпускных. Насколько это болезненно для детей?

Анна Привезенцева: Осталась некая незавершенность. Торжественные мероприятия, линейка, выпускной - все это дает эффект финального аккорда, чувство, что важный рубеж остался позади. А у многих этого не произошло. Потому имеет смысл - пусть и несколько искусственно - но все-таки поставить некую символическую точку. Например, поздравить преподавателей, может быть, написать совместное письмо. Хорошо, когда есть традиции - они помогают людям переживать важные события.