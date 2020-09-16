Правила

Когда россиянину оформлять разрешение на проживание в Беларуси?

"Нахожусь сейчас в Беларуси у родственников. В планах и дальше пока здесь оставаться. Скажите, когда мне, россиянину, надо оформлять разрешение на временное проживание в Беларуси и что это дает? Егор П.".

Россияне, приезжающие в Беларусь, как и белорусы, приезжающие в Россию, обязаны зарегистрироваться по месту жительства в течение 90 дней. Если же вы планируете прожить в Беларуси более трех месяцев, то необходимо оформить временное разрешение. Оно выдается на срок до 12 месяцев. Потом его можно продлить.

Чтобы получить разрешение на временное проживание в республике, вам необходимо собрать пакет документов, оплатить госпошлину и обратиться в ОВД по месту временного проживания. При рассмотрении документов вам необходимо подтвердить наличие денежных средств для покрытия расходов во время пребывания на территории Беларуси.

Рассматривается заявление в течение 15 рабочих дней. Уведомление заявитель получает по почте заказным письмом на адрес, указанный в анкете. Важным условием после получения разрешения является то, что вы обязаны проживать в Беларуси только по указанному месту временного проживания.

Документы

Как россиянке в Беларуси зарегистрировать рождение ребенка?

"Сама россиянка, нахожусь в положении. Так складываются обстоятельства, что скорее всего рожать буду в Беларуси. Как и где я могу зарегистрировать ребенка и оформить свидетельство о рождении? Спасибо. Людмила О.".

Оформить документы и зарегистрировать рождение ребенка можно в Консульском отделе Посольства России в Беларуси. Для этого необходимо предоставить один из документов, являющихся основанием для государственной регистрации рождения ребенка (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния").

Документ о рождении ребенка может быть выдан медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы. Также его может выдать врач, который оказывал медпомощь при родах. Не важно, государственный это врач или занимающийся частной медицинской практикой и принимавший роды вне медицинской организации.

Если роды ребенка пройдут вне медицинской организации и без врача, например, дома или в каком-то другом месте, то вам необходимо получить заявление лица, присутствовавшего при родах.

Обратите внимание: заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня его появления на свет. Вам также понадобятся паспорт и, если вы замужем, свидетельство о браке. Государственная регистрация рождения производится в день представления в консульское учреждение всех оформленных надлежащим образом документов.