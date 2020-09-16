- Вода с каждым часом прибывает, это видно даже невооруженным глазом, - сказал рыбак Николай, которому я помог вытащить на берег резиновую лодку.
Те, кто имеют собственные плавсредства и места на городских лодочных станциях, вынуждены спасать имущество - берега уходят под воду, а вместе с ними и подъездные дороги.
Ушли под воду и 1,7 тысячи дачных участков на левобережных островах в черте города, а теперь Амур наступает на правый берег. В самых "слабых" при наводнении точках Хабаровска - на улицах Вилюйской и Богачева - уже подтоплены свыше 30 придомовых территорий в частном секторе. Там отсыпаны дамбы и установлены мощные насосы. Непрерывно откачивают воду из ливневого коллектора у ледовой арены "Ерофей", чтобы уберечь от паводка многоэтажки на улицах Флегонтова и Тимирязева.
Речники заканчивают сооружение временной дамбы в горловине ковша затона ремонтно-эксплуатационной базы флота, чтобы защитить прибрежные жилые кварталы города. Если это срочно не сделать, ущерб и расходы по ликвидации последствий наводнения могут, по самым скромным оценкам, превысить 620 миллионов рублей.
Песок для временной дамбы доставляют баржами из Покровки.
- Отсыпка идет круглосуточно, дамба сможет выдержать уровень воды в 650 сантиметров, - рассказал замначальника управления краевого минстроя Александр Карев. - Кроме того, в затоне установят насосы - два агрегата производительностью по пять тысяч кубометров воды в час.
Тем временем в Ленинском районе Еврейской автономной области уровень Амура достиг 971 сантиметра и продолжает расти. По информации пресс-службы главка МЧС по ЕАО, промыв в дамбе у села Ленинского почти устранен, остается лишь слабая течь. Там работают спасатели, сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры - почти тысяча человек.
В Ленинском подтоплено девять улиц, семь двухквартирных жилых домов и 84 приусадебных участка. В пункте временного размещения нашли приют 24 человека, в том числе семеро детей, остальные пережидают паводок у родственников.
По прогнозам специалистов ГУ МЧС России по ЕАО, максимальный уровень Амура не превысит отметки 980 сантиметров.
Основной дополнительный объем воды гребню амурского паводка сегодня дает река Сунгари, протекающая на севере Китая, где недавно завершили свой долгий путь тайфуны "Хайшень" и "Майсак", принесшие обильные осадки. Из-за этого спрогнозировать осеннюю гидрологическую обстановку было практически невозможно. Кроме того, на Амуре продолжается период повышенной водности.
В Институте водных и экологических проблем уверены, что нынешний паводок на Амуре не станет столь масштабным, как в 2013 или 2019 году.
Сводный отряд Минобороны России продолжает помогать жителям пострадавших от стихии населенных пунктов в Забайкалье и Еврейской автономной области. По данным ведомства, в Тулунском районе Иркутской области военные разобрали более 250 домов и хозяйственных построек, которые пришли в негодность в результате сильного паводка. "Для демонтажа и сноса аварийных строений используются инженерная машина разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. После чего с помощью путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора проводится рекультивация грунта и выравнивание участков местности", - сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что общая площадь рекультивированных земель - около 40 гектаров. В ведомстве также напомнили, что сводный отряд со специальной техникой прибыл в Тулунский район в конце августа. Все работы там военные планируют завершить до 1 октября.
А в Ленинском районе Еврейской автономной области работают около 700 солдат и офицеров Восточного военного округа. По просьбе местных жителей они поднимают мебель, бытовую технику и продукты на чердаки подтопленных домов и переносят имущество людей в безопасные места. Помощь оказывают в первую очередь пожилым людям и инвалидам.
Подготовил Юрий Гаврилов