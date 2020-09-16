Амур у Хабаровска неуклонно приближается к психологически важной отметке - 600 сантиметров, которая переводит паводок в категорию опасного явления.

Острова на левобережье Амура, а также дачи и подъездные дороги стремительно уходят под воду Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Вода с каждым часом прибывает, это видно даже невооруженным глазом, - сказал рыбак Николай, которому я помог вытащить на берег резиновую лодку.

Те, кто имеют собственные плавсредства и места на городских лодочных станциях, вынуждены спасать имущество - берега уходят под воду, а вместе с ними и подъездные дороги.

Ушли под воду и 1,7 тысячи дачных участков на левобережных островах в черте города, а теперь Амур наступает на правый берег. В самых "слабых" при наводнении точках Хабаровска - на улицах Вилюйской и Богачева - уже подтоплены свыше 30 придомовых территорий в частном секторе. Там отсыпаны дамбы и установлены мощные насосы. Непрерывно откачивают воду из ливневого коллектора у ледовой арены "Ерофей", чтобы уберечь от паводка многоэтажки на улицах Флегонтова и Тимирязева.

Речники заканчивают сооружение временной дамбы в горловине ковша затона ремонтно-эксплуатационной базы флота, чтобы защитить прибрежные жилые кварталы города. Если это срочно не сделать, ущерб и расходы по ликвидации последствий наводнения могут, по самым скромным оценкам, превысить 620 миллионов рублей.

Песок для временной дамбы доставляют баржами из Покровки.

- Отсыпка идет круглосуточно, дамба сможет выдержать уровень воды в 650 сантиметров, - рассказал замначальника управления краевого минстроя Александр Карев. - Кроме того, в затоне установят насосы - два агрегата производительностью по пять тысяч кубометров воды в час.

Тем временем в Ленинском районе Еврейской автономной области уровень Амура достиг 971 сантиметра и продолжает расти. По информации пресс-службы главка МЧС по ЕАО, промыв в дамбе у села Ленинского почти устранен, остается лишь слабая течь. Там работают спасатели, сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры - почти тысяча человек.

Для того чтобы защитить прибрежные жилые кварталы Хабаровска, речники сооружают временную дамбу из песка. Фото: Александр Филимоненко

В Ленинском подтоплено девять улиц, семь двухквартирных жилых домов и 84 приусадебных участка. В пункте временного размещения нашли приют 24 человека, в том числе семеро детей, остальные пережидают паводок у родственников.

По прогнозам специалистов ГУ МЧС России по ЕАО, максимальный уровень Амура не превысит отметки 980 сантиметров.

Ушли под воду 1,7 тысячи дачных участков на левобережных островах в черте города, а теперь Амур наступает на правый берег

Основной дополнительный объем воды гребню амурского паводка сегодня дает река Сунгари, протекающая на севере Китая, где недавно завершили свой долгий путь тайфуны "Хайшень" и "Майсак", принесшие обильные осадки. Из-за этого спрогнозировать осеннюю гидрологическую обстановку было практически невозможно. Кроме того, на Амуре продолжается период повышенной водности.

В Институте водных и экологических проблем уверены, что нынешний паводок на Амуре не станет столь масштабным, как в 2013 или 2019 году.

Армия

Сводный отряд Минобороны России продолжает помогать жителям пострадавших от стихии населенных пунктов в Забайкалье и Еврейской автономной области. По данным ведомства, в Тулунском районе Иркутской области военные разобрали более 250 домов и хозяйственных построек, которые пришли в негодность в результате сильного паводка. "Для демонтажа и сноса аварийных строений используются инженерная машина разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. После чего с помощью путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора проводится рекультивация грунта и выравнивание участков местности", - сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что общая площадь рекультивированных земель - около 40 гектаров. В ведомстве также напомнили, что сводный отряд со специальной техникой прибыл в Тулунский район в конце августа. Все работы там военные планируют завершить до 1 октября.

А в Ленинском районе Еврейской автономной области работают около 700 солдат и офицеров Восточного военного округа. По просьбе местных жителей они поднимают мебель, бытовую технику и продукты на чердаки подтопленных домов и переносят имущество людей в безопасные места. Помощь оказывают в первую очередь пожилым людям и инвалидам.

Подготовил Юрий Гаврилов