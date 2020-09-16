Ретейлеры тестируют новые для российских потребителей формы бесконтактной торговли. О внедрении систем оплаты покупок без кассира объявили сразу несколько крупных торговых сетей.

В новой схеме оплаты в обычных магазинах с помощью приложения можно и собрать электронную корзину, и совершить оплату. В очереди на кассу стоять точно не придется. Фото: РИА Новости

Начало и завершение процесса покупок происходит с помощью QR-кодов, размещенных во входной группе магазина. Чтобы собрать корзину, достаточно отсканировать штрих-код товара телефоном и на выходе оплатить покупку в один клик либо в мобильном приложении, либо с помощью кассы самообслуживания. Механизм не распространяется на алкоголь и табачные изделия.

Так работает сервис "Экспресс-скан", который будет пилотироваться в 60 магазинах "Пятерочка" и 30 магазинах "Перекресток" в Москве.

В начале недели Х5 Retail Group заявила о проведении масштабного эксперимента, в которой задействованы 90 магазинов сети оплаты по специальному приложению.

Так называемые супераппы, или суперприложения, позволяющие минимизировать офлайн-контакты, все более популярны. Так, в августе "Яндекс" объединил в суперапп "Яндекс Go" свои городские сервисы - заказ такси, еды, каршеринг, расписание транспорта. Среди других примеров соответствующее приложение банка "Тинькофф", который в конце 2019 года добавил в него не только финансовые, но и потребительские услуги.

Другой крупнейший российский ретейлер "Магнит" также планирует до конца года, помимо двух видов собственной доставки продуктов, запустить новое приложение, объединяющее несколько сервисов. Как рассказали в компании, приложение объединит уже имеющуюся программу лояльности с несколькими проектами. Среди них - онлайн-заказ в аптеках "Магнита", доставка продуктов. Впоследствии, уточнили в сети, к ним могут добавиться еще несколько новых смежных проектов - платежный сервис MPay, мобильная связь и ускоряющий процесс покупок сервис платежей по qr-коду "Мобискан".