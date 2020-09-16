Какие подарки уместны в период угрозы коронавируса

В одном из ведущих драматических театров России зрителям запретили дарить артистам цветы после спектаклей. Причина всему - противоэпидемические мероприятия из-за риска коронавируса. Мы расспросили наших читателей: а как вы выражаете свою благодарность людям?

Наталья Маханько, директор фонда "Шанс", Минск:

- Наш фонд - благотворительный, его основная деятельность - сбор средств для помощи больным детям. У нас по всему городу установлены билборды, где мы говорим благотворителям спасибо и обыгрываем это слово - "спаси больше". Отправляем письменные благодарности. Проводим рождественскую встречу в Белгосцирке, где собираются наши подопечные и благотворители. А я лично стараюсь поблагодарить всех за добро через социальные сети.

Евгения Степанова, пенсионерка, Владивосток:

- Недавно я перенесла серьезную операцию по замене сустава. Очень была признательна врачу, который делал операцию. В качестве благодарности купила "продуктовый набор" - дорогой коньяк, коробку конфет (обратила внимание, что именно с такими доктора пьют чай в ординаторской), банку красной икры, итальянский кофе. Врачу, кажется, понравилось, да и мне было приятно сделать подарок от чистого сердца.

Анастасия Бычкова, замдиректора Центральной городской библиотеки, Жодино:

- Мы благодарим людей и предприятия города, которые дарят библиотеке книги. Проводим тематические выставки - обязательно с подписью под экспонатами, кем именно они подарены. Также читатели могут узнать такую литературу по овальному штампу с надписью: "Книга принесена в дар". Недавно один мужчина передал нам все тома Большой советской и Детской энциклопедий. А еще в библиотеке есть специальный журнал, в который мы записываем имена всех дарителей. А к 14 февраля, когда отмечается Международный день дарения книг, отправляем им открытки со словами благодарности.

Наталья Верина, учитель биологии:

- На прошлой неделе убирали урожай картофеля. Всех, кто пришел помогать, пригласили за стол. Это традиция. А была ситуация, когда в доме лук закончился. Обнаружили с мамой, уже начав готовить салат. Выручила соседка. В благодарность испекли для нее шарлотку.

Марина Васильева, менеджер, Омск:

- Раньше покупала коробку дорогих шоколадных конфет. Пока не зашла со своей подругой на чай к ее сестре-врачу. Та открыла шкаф, который снизу доверху был забит коробками с конфетами. Говорит нам: выбирайте какие хотите, пациенты несут каждый день, некуда уже складывать. Вот бы кто доктору палку копченой колбасы подарил или банку икры. И всё. С тех пор как отрезало. Больше я никому конфеты не покупаю. Дарю пачку хорошего кофе или чая.

Екатерина Тихонова, учитель начальных классов, Ростов-на-Дону:

- Мои ученики активно включились в благотворительную акцию "Дети вместо цветов". Я обратилась к родителям с просьбой не тратить деньги на букеты, а потратить их на благотворительность. На призыв в прошлом году откликнулись 23 класса из нашей школы, на благое дело - помощь детям с тяжелыми недугами - было собрано более 76 тысяч рублей. Некоторые ученики даже разбивали копилки, чтобы поделиться с больными детьми. А без цветов в праздник я не осталась. Только вместо огромной охапки принесла домой один букет.

Алина Петровская, педагог, Самара:

- Официальным лицам или статусным знакомым вручаю эксклюзивные подарки - картины или редкие книги. Знакомым - вещи по их интересам, абонемент в фитнес, сумку для путешествий или коробку хорошего чая. Близкие друзья и родственники любят получать от меня в знак благодарности мои домашние консервы - баночку варенья или салата по рецепту, доставшемуся еще от бабушки. На ура идут сатирические стихи или видеооткрытки, которые делаем вместе с сыном. Но, честно говоря, иногда достаточно и простого человеческого "спасибо", сказанного от души.