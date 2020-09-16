Касаткина победила Звонареву на турнире в Риме

Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова начали грунтовый сезон с побед на старте турнира в Риме.

За выход в третий круг турнира в Риме Дарья Касаткина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой. Фото: GettyImages

Экс первая ракетка России Касаткина, которая сейчас занимает 74-ю строчку в мировом рейтинге, встречалась с соотечественницей Верой Звонаревой. Девушки по-разному выступили на главном в сезоне хардовом турнире - US Open. Дарья в матче первого раунда одиночного разряда уступила 137-й ракетке мира украинке Марте Костюк, сумев взять всего три гейма (1:6, 2:6). Встреча продолжалась 61 минуту. Вера в одиночке тоже не задержалась, сразу проиграв канадке Лейле Фернандес (4:6, 5:7), зато в паре с немкой Лаурой Зигемунд завоевала "Большой шлем". Но парный титул в Риме не помог. Преимущество было на стороне Касаткиной - 6:2, 6:2. За выход в третий круг соревнований Даша поспорит с чешкой Катержиной Синяковой, обыгравшей в первом круге немку Анжелику Кербер.

Светлане Кузнецовой, которая пропускала Открытый чемпионат США, старт на грунте дался сложнее. С американкой Бернардой Перу Света билась 2 часа 16 минут и три сета - 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. После чего написала в соцсетях: "Мой папа говорит: "Матч не проигран, пока он не выигран..." Напомним, что отец Светланы - Александр Анатольевич - тренер по велоспорту, который подготовил множество олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Так что он знает, о чем говорит. Следующей соперницей Кузнецовой станет 14-я сеяная эстонка Анетт Контавейт, справившаяся в первом круге с француженкой Каролин Гарсия (6:3, 7:6).

В мужской сетке случилась первая сенсация. Швейцарец Стэн Вавринка, который располагается на 17-й строчке рейтинга, потерпел поражение от 249-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти со счетом 0:6, 6:7 (2:7).

Призовой фонд женского турнира в Риме - 1,6 млн евро, тогда как мужчины разыграют 3,8 млн

Местные теннисисты вообще установили рекорд на турнире в Риме. Впервые в Открытой эре во второй круг этих соревнований пробились сразу восемь представителей Италии.

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