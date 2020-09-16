Приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП оспорила компания - владелец фургона погибшего курьера Сергея Захарова.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая, в адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. По ее словам, заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать "ООО Стоун-XXI" потерпевшим. Кроме того, она напомнила, что адвокатами Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской были поданы апелляционные жалобы на приговор еще 8 сентября.

"Других жалоб в суд пока не поступало", - подчеркнула Кокая.

Почему лизинговая компания, на машине которой работал погибший курьер Сергей Захаров, подала апелляцию именно сейчас, а не заявила иск во время процесса, не сообщается. Пресненский суд Москвы приговорил 8 сентября Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП. Кроме того, его лишили водительских прав на три года. После этого, уже находясь в СИЗО, актер отказался от услуг адвоката Пашаева, заявив, что тот его "подставил на 8 лет". Вчера стало известно, что семья Ефремова нашла нового защитника - им стал адвокат Роман Филиппов.