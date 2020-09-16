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16.09.2020 05:18
Рубрика: В мире

Королева Великобритании с 2021 года не будет главой Барбадоса

Фото: Toby Melville/Pool via AP Фото: Toby Melville/Pool via AP
Фото: Toby Melville/Pool via AP

Королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой Барбадоса. В 2021 году остров официально станет республикой. Об этом заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон на открытии осенней сессии местного парламента.

Фото: AFP/Tolga Akmen
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"К 55-й годовщине нашей независимости Барбадос сделает следующий логический шаг к полному суверенитету. Жителям нужен собственный глава государства", - приводит ТАСС заявление генерал-губернатора острова.

Барбадос - независимое государство (с 1966 года) в составе Содружества, которое возглавляет Великобритания. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Барбадос расположен в восточной части Карибского бассейна, на острове проживают более 287 тысяч человек.

Слово "Барбадос" имеет испанское происхождение, "Los Barbados" - в переводе означает "Бородатые". Название острову было присвоено из-за обилия произраставших на нем фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Ближайшая материковая страна - Венесуэла, до нее от острова чуть менее 500 километров.

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