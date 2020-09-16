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16.09.2020 19:19
Рубрика: Власть

Косачев обвинил Запад в стремлении "разделить мир на правоверных и изгоев"

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации)
Вот очень важная тема для обсуждения.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: iStock
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что отравление Навального "при помощи химического вещества - это ТИПИЧНОЕ поведение России на мировой арене". Пояснив, что ситуация с Навальным не единичный случай, она напомнила о событиях в Грузии и Украине, а также со Скрипалем в Солсбери. По мнению главы Еврокомиссии, это уже стало "тенденцией для нападения и вмешательства в выборы в других странах".

А что, если наоборот? Что, если нападали и вмешивались они, последовательно загоняя все эти годы Россию и подобные ей страны в лузу? Сначала организовав вооруженные провокации (в том числе против России) в Грузии и на Украине и создав из россиян образ агрессора, затем прилепив к нам насмерть Скрипалей и, в довершение, начав подкидывать эту "визитную карточку" Новичок, когда потребуется?

Чтобы в конечном итоге разделить мир на правоверных и изгоев, обеспечив тем самым себе, любимым (отсылка к фон дер Ляйен), эксклюзивное право решать, что такое хорошо и что такое плохо, а иными словами - какие выборы признавать по умолчанию, в какие вмешиваться, а какие отрицать?

Чем не ТИПИЧНОЕ поведение группы стран, которые, уничтожив в своё время коренное население (полностью) Северной и (частично) Южной Америки, а также Австралии и Новой Зеландии, и разбомбив Японию с Кореей и Вьетнамом, а затем Югославию с Ираком и Ливией, добавили собственных колонизаторов этих стран в число своих союзников и продолжают, хоть и под более красивыми лозунгами, колонизировать покорные им страны и народы? Увернувшись от Гитлера за наш счёт и разделив мир на НАТО и неНАТО после того?

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Да, нам не могут простить несогласие с однополярным миром под их руководством. Но от этого наше поведение, слава Богу, не становится Атипичным. Оно, именно - типично, как и присуще уважающим свой суверенитет и своё достоинство народам, которые Запад не успел зачистить. Какую бы чушь нам ни приписывали. И здесь мы с фон дер Ляйен, видимо, друг друга не поймём.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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