Определился соперник "Краснодара" по последнему раунду квалификации Лиги чемпионов. Им стал греческий ПАОК, переигравший португальскую "Бенфику" (2:1).

Сразу отметим, что в отличие от первых раундов отбора последний проходит по схеме "матч дома и на выезде". Первую встречу "Краснодар" проведет с греками 22 сентября на своем поле, ответный - 30-го числа в гостях.

"Орлы", как еще называют ПАОК, удивительно хороши в последнее время. На пути к краснодарцам команда сначала победила крепкий "Бешикташ", а теперь и вовсе выбила титулованную "Бенфику". Да, оба матча греки провели дома, но без зрителей. А болельщики играют гигантскую роль для ПАОКа. Впрочем, как и для всех остальных клубов.

Вылет португальцев - хорошая новость для России, поскольку именно с этой страной мы конкурируем в рейтинге УЕФА. Однако у "Краснодара" не очень приятные воспоминания о поездке в Грецию. В прошлом году команда Мурада Мусаева героически прошла "Порту", после чего в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов попался "Олимпиакос". Россияне проиграли с общим счетом 1:6 (0:4 на выезде, 1:2 дома).

Недостатка в мотивации у ПАОКа точно не будет. За последние 10 лет клуб выигрывал национальное первенство, трижды завоевал Кубок страны, пять раз становился серебряным призером, участвовал в основной сетке Лиги Европы, но в групповой стадии Лиги чемпионов пока не выступал. В прошлом сезоне греки были близки к достижению цели, но уступили в двухматчевом противостоянии амстердамскому "Аяксу", пропустив решающий мяч в Нидерландах на 93-й минуте. А за год до того ПАОК неожиданно прошел московский "Спартак" Массимо Карреры, а затем в раунде плей-офф ЛЧ не совладал с "Бенфикой" (1:1, 1:4).

В отличие от "красно-белых", краснодарцам придется чуть легче, поскольку в Салониках (впрочем, как и дома), зрителей на трибунах не будет. Но этот фактор не слишком помог тем же "Бешикташу" с "Бенфикой". Так что россиянам надо быть начеку.

К слову, "Краснодар" прошел один этап отбора Лиги чемпионов, не выходя на поле. Изначально "быки" должны были сыграть в двух раундах, но помогла Лига Европы. Объясняем как.

Место, забронированное в Лиге чемпионов для победителя Лиги Европы сезона 2019/20, не понадобится: полуфиналисты "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Шахтер" и "Севилья" уже квалифицировались туда через национальные лиги. Освободившийся слот на групповом этапе передали третьей команде чемпионата Франции - "Ренну" (пятое место в таблице коэффициентов УЕФА). Приоритет в данном случае у лучшего первенства из тех, где кому-то приходится выступить в квалификации. Выше Испания, Англия, Италия и Германия - у всех сразу по четыре представителя в группе. Таким образом, на место "Ренна" в раунд плей-офф поднялся "Краснодар" - третий клуб страны, которая идет шестой в таблице коэффициентов.

Сегодня московское "Динамо" проведет первый матч в еврокубках с 2015 года. Во втором отборочном раунде Лиги Европы "бело-голубые" встретятся в Тбилиси с местным "Локомотивом". Победитель дуэли определится по итогам одной игры.

Где будем смотреть

17 сентября, четверг, "Матч ТВ"

19.55 "Локомотив" (Грузия) - "Динамо" (Россия). Прямая трансляция.