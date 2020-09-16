Кремль призвал не политизировать "Северный поток-2"

"Северный поток-2" - экономический проект и нужно прекратить его упоминать в контексте политизации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе журналистов заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен насчет блогера Алексея Навального и "Северного потока-2", что это якобы часть системы действий России и никакой газопровод это не изменит, представитель Кремля подчеркнул, что то, что произошло с берлинским пациентом, нужно расследовать.

"Для продвижения в этом расследовании и прояснении обстоятельств и причин необходимо сотрудничать с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности", - отметил он.

"Скорее, это такая ангажированность и абсолютное нежелание, сознательное или несознательное, непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом", - заметил пресс-секретарь президента, комментируя заявления главы Еврокомиссии.

"Что касается упоминаний газопровода, то наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как РФ, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии", - заключил Песков.