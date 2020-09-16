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Критики назвали лучшие телесериалы года

Новости
    16.09.2020, 13:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская ассоциация телевизионных критиков вынесла свой вердикт в рамках TCA Awards, назвав лучшие телесериалы года - драму и комедию.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом часть позиций списка вызвала у вдумчивых наблюдателей некоторое недоумение. Хотя главная причина столь "прогрессивного" выбора, в целом, плавает на поверхности.

Как передает Deadline, лидером в четырех номинациях премии стали "Хранители" (Watchnmen) от HBO. Шоу, ранее в этом году взявшее 26 номинаций на "Эмми", "телевизионный "Оскар", получило, в частности, призы как лучший сериал года и лучший новый сериал. Кроме того Реджина Кинг, сыгравшая Сестру Ночь, была отмечена за "личные достижения в драме".

Как лучшая драма были отмечены "Наследники" того же HBO.

Фото: kinopoisk.ru
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Лучшей комедией стала "Шиттс Крик", а лучшей комедийной актрисой - сыгравшая там белая гетеросексуальная женщина Кэтрин О'Хара.

Сериал "Стартрек" получил премию за вклад в развитие индустрии.

Полный список призеров - по ссылке.

Шоураннером "Хранителей" выступил Дэймон Линделоф ("Остаться в живых", "Оставленные"). В очень дальней основе сериала - комиксы Алана Мура. Действие шоу разворачивается в альтернативных США и сосредоточено на борьбе с расизмом.

Ранее, в 2009-м, комикс был экранизирован Заком Снайдером, получив разнонаправленные отзывы и не слишком впечатляющую кассу.

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