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Названы номинанты на премию "Эмми" - "телевизионный "Оскар"

Журнал
    28.07.2020, 20:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Названы номинанты на важнейшую премию "Эмми", "телевизионный "Оскар". Ее вручение - в 72-й раз - пройдет 20 сентября.

Для начала стоит отметить, что абсолютным лидером этого года стал стриминговый сервис Netflix - его проекты фигурируют в 160 номинациях, тогда как ближайший конкурент, гигант HBO, упомянут "только" в 107 номинациях.

Чемпионом года стал сериал HBO "Хранители" - у него 26 номинаций. Комедия Amazon "Удивительная миссис Мэйзел" получила двадцать номинаций. По восемнадцать - у "Озарка" Netflix и "Наследников" HBO.

Более расширенная информация доступна на сайте премии.

Итак, главные номинанты.

Лучший драматический сериал:

"Лучше звоните Солу";

Фото: kinopoisk.ru
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"Корона";

"Рассказ служанки";

"Мандалорец";

"Убивая Еву";

"Наследники";

"Очень странные дела";

"Озарк".

Лучший комедийный сериал:

"Умерь свой энтузиазм";

"Мертв для меня";

Фото: kinopoisk.ru
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"Белая ворона";

"Метод Комински";

"Удивительная миссис Мейзел";

"Шиттс Крик";

"В лучшем мире";

"Чем мы заняты в тени".

Лучший мини-сериал:

"И всюду тлеют пожары";

Фото: kinopoisk.ru
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"Миссис Америка";

"Невероятное";

"Неортодоксальная";

"Хранители".

Лучший телефильм:

"Безупречный";

"Путь: Во все тяжкие. Фильм";

Фото: kinopoisk.ru
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"Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против Преподобного";

"Струны души Долли Партон".

Лучшая мужская роль в драматическом сериале;

Джейсон Бейтман - "Озарк";

Стерлинг К. Браун - "Это мы";

Стив Карелл - "Утреннее шоу";

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Брайан Кокс - "Наследники";

Джереми Стронг - "Наследники";

Билли Портер - "Поза".

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Дженнифер Энистон - "Утреннее шоу";

Оливия Колман - "Корона";

Фото: youtube.com/ В Рейтинге
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Лора Лини - "Озарк";

Зендея - "Эйфория";

Сандра О - "Убивая Еву";

Джоди Комер - "Убивая Еву".

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:

Джанкарло Эспозито - "Лучше звоните Солу";

Фото: www.kinopoisk.ru
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Киран Калкин - "Наследники";

Николас Браун - "Наследники";

Брэдли Уитфорд - "Рассказ служанки";

Джеффри Райт - "Мир Дикого Запада";

Билли Крудап - "Утреннее шоу";

Марк Дюпласс - "Утреннее шоу".

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале:

Лора Дерн - "Большая маленькая ложь";

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Фиона Шоу - "Убивая Еву";

Хелена Бонем Картер - "Корона";

Тэнди Ньютон - "Мир Дикого Запада";

Самира Уайли - "Рассказ служанки";

Джулия Гарнер - "Озарк";

Фото: kinopoisk.ru
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Сара Снук - "Наследники".

Лучшая мужская роль в комедийном сериале:

Энтони Андерсон - "Черная комедия";

Дон Чидл - "Черный понедельник";

Майкл Дуглас - "Метод Комински";

Юджин Леви - "Шиттс Крик";

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Тед Дэнсон - "В лучшем мире".

Лучшая женская роль в комедийном сериале:

Рэйчел Броснахэн - "Удивительная Миссия Мейзел";

Кэтрин О`Хара - "Шиттс Крик";

Трэйси Эллис Росс - "Черная комедия";

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Исса Рэй - "Белая ворона";

Линда Карделлини - "Мертв для меня";

Кристина Эпплгейт - "Мертв для меня".

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале:

Махершала Али - "Рами";

Андре Брогер - "Бруклин 9-9";

Уильям Джексон Харпер - "В лучшем мире";

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Кенан Томпсон - "Субботним вечером в прямом эфире";

Алан Аркин - "Метод Комински";

Тони Шэлуб - "Удивительная миссис Мейзел";

Стерлинг К. Браун - "Удивительная миссис Мейзел".

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале;

Марин Хинкль - "Удивительная миссис Мейзел";

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Д'Арси Карден - "В лучшем мире";

Энни Мерфи - "Шиттс Крик";

Сесили Стронг - "Субботним вечером в прямом эфире";

Кейт МакКиннон - "Субботним вечером в прямом эфире";

Ивонн Орджи - "Белая ворона";

Бетти Гилпин - "Блеск".

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме:

Джереми Айронс - "Хранители";

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Джермеми Поп - "Голливуд";

Марк Руффало - "Я знаю, что это правда";

Пол Мескал - "Нормальные люди".

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме:

Кейт Бланшетт - "Миссис Америка";

Реджина Кинг - "Хранители";

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Октавия Спенсер - "Мадам Си Джей Уокер";

Шира Хаас - "Неортодоксальная".

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Джин Смарт - "Хранители".

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