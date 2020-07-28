Названы номинанты на премию "Эмми" - "телевизионный "Оскар"

Названы номинанты на важнейшую премию "Эмми", "телевизионный "Оскар". Ее вручение - в 72-й раз - пройдет 20 сентября.

Для начала стоит отметить, что абсолютным лидером этого года стал стриминговый сервис Netflix - его проекты фигурируют в 160 номинациях, тогда как ближайший конкурент, гигант HBO, упомянут "только" в 107 номинациях.

Чемпионом года стал сериал HBO "Хранители" - у него 26 номинаций. Комедия Amazon "Удивительная миссис Мэйзел" получила двадцать номинаций. По восемнадцать - у "Озарка" Netflix и "Наследников" HBO.

Более расширенная информация доступна на сайте премии.

Итак, главные номинанты.

Лучший драматический сериал:

"Лучше звоните Солу";

"Корона";

"Рассказ служанки";

"Мандалорец";

"Убивая Еву";

"Наследники";

"Очень странные дела";

"Озарк".

Лучший комедийный сериал:

"Умерь свой энтузиазм";

"Мертв для меня";

"Белая ворона";

"Метод Комински";

"Удивительная миссис Мейзел";

"Шиттс Крик";

"В лучшем мире";

"Чем мы заняты в тени".

Лучший мини-сериал:

"И всюду тлеют пожары";

"Миссис Америка";

"Невероятное";

"Неортодоксальная";

"Хранители".

Лучший телефильм:

"Безупречный";

"Путь: Во все тяжкие. Фильм";

"Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против Преподобного";

"Струны души Долли Партон".

Лучшая мужская роль в драматическом сериале;

Джейсон Бейтман - "Озарк";

Стерлинг К. Браун - "Это мы";

Стив Карелл - "Утреннее шоу";

Брайан Кокс - "Наследники";

Джереми Стронг - "Наследники";

Билли Портер - "Поза".

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Дженнифер Энистон - "Утреннее шоу";

Оливия Колман - "Корона";

Лора Лини - "Озарк";

Зендея - "Эйфория";

Сандра О - "Убивая Еву";

Джоди Комер - "Убивая Еву".

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:

Джанкарло Эспозито - "Лучше звоните Солу";

Мэттью Макфэдиен - "Наследники";

Киран Калкин - "Наследники";

Николас Браун - "Наследники";

Брэдли Уитфорд - "Рассказ служанки";

Джеффри Райт - "Мир Дикого Запада";

Билли Крудап - "Утреннее шоу";

Марк Дюпласс - "Утреннее шоу".

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале:

Лора Дерн - "Большая маленькая ложь";

Мэрил Стрип - "Большая маленькая ложь";

Фиона Шоу - "Убивая Еву";

Хелена Бонем Картер - "Корона";

Тэнди Ньютон - "Мир Дикого Запада";

Самира Уайли - "Рассказ служанки";

Джулия Гарнер - "Озарк";

Сара Снук - "Наследники".

Лучшая мужская роль в комедийном сериале:

Энтони Андерсон - "Черная комедия";

Дон Чидл - "Черный понедельник";

Майкл Дуглас - "Метод Комински";

Юджин Леви - "Шиттс Крик";

Рами Юсеф - "Рами";

Тед Дэнсон - "В лучшем мире".

Лучшая женская роль в комедийном сериале:

Рэйчел Броснахэн - "Удивительная Миссия Мейзел";

Кэтрин О`Хара - "Шиттс Крик";

Трэйси Эллис Росс - "Черная комедия";

Исса Рэй - "Белая ворона";

Линда Карделлини - "Мертв для меня";

Кристина Эпплгейт - "Мертв для меня".

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале:

Махершала Али - "Рами";

Андре Брогер - "Бруклин 9-9";

Уильям Джексон Харпер - "В лучшем мире";

Дэн Леви - "Шиттс Крик";

Кенан Томпсон - "Субботним вечером в прямом эфире";

Алан Аркин - "Метод Комински";

Тони Шэлуб - "Удивительная миссис Мейзел";

Стерлинг К. Браун - "Удивительная миссис Мейзел".

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале;

Марин Хинкль - "Удивительная миссис Мейзел";

Алекс Борштейн - "Удивительная миссис Мейзел";

Д'Арси Карден - "В лучшем мире";

Энни Мерфи - "Шиттс Крик";

Сесили Стронг - "Субботним вечером в прямом эфире";

Кейт МакКиннон - "Субботним вечером в прямом эфире";

Ивонн Орджи - "Белая ворона";

Бетти Гилпин - "Блеск".

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме:

Джереми Айронс - "Хранители";

Хью Джекман - "Безупречный";

Джермеми Поп - "Голливуд";

Марк Руффало - "Я знаю, что это правда";

Пол Мескал - "Нормальные люди".

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме:

Кейт Бланшетт - "Миссис Америка";

Реджина Кинг - "Хранители";

Керри Вашингтон - "И всюду тлеют пожары";

Октавия Спенсер - "Мадам Си Джей Уокер";

Шира Хаас - "Неортодоксальная".

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:

Луис Госсет-мл. - "Хранители";

Джован Адепо - "Хранители";

Яхья Абдул-Матин II - "Хранители";

Дилан МакДермотт - "Голливуд";

Джим Парсонс - "Голливуд";

Титус Берджесс - "Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против Преподобного".

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:

Холланд Тейлор - "Голливуд";

Узо Адуба - "Миссис Америка";

Марго Мартиндейл - "Миссис Америка";

Трейси Ульман - "Миссис Америка";

Тони Колетт - "Невероятное";

Джин Смарт - "Хранители".