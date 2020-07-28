Названы номинанты на премию "Эмми" - "телевизионный "Оскар"

Названы номинанты на важнейшую премию "Эмми", "телевизионный "Оскар". Ее вручение - в 72-й раз - пройдет 20 сентября.
Для начала стоит отметить, что абсолютным лидером этого года стал стриминговый сервис Netflix - его проекты фигурируют в 160 номинациях, тогда как ближайший конкурент, гигант HBO, упомянут "только" в 107 номинациях.
Чемпионом года стал сериал HBO "Хранители" - у него 26 номинаций. Комедия Amazon "Удивительная миссис Мэйзел" получила двадцать номинаций. По восемнадцать - у "Озарка" Netflix и "Наследников" HBO.
Более расширенная информация доступна на сайте премии.
Итак, главные номинанты.
Лучший драматический сериал:
"Наследники";
Лучший комедийный сериал:
"Умерь свой энтузиазм";
"Мертв для меня";
"Белая ворона";
"Удивительная миссис Мейзел";
"Шиттс Крик";
"В лучшем мире";
"Чем мы заняты в тени".
Лучший мини-сериал:
"Миссис Америка";
Лучший телефильм:
"Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против Преподобного";
"Струны души Долли Партон".
Лучшая мужская роль в драматическом сериале;
Джейсон Бейтман - "Озарк";
Стерлинг К. Браун - "Это мы";
Стив Карелл - "Утреннее шоу";
Брайан Кокс - "Наследники";
Джереми Стронг - "Наследники";
Билли Портер - "Поза".
Лучшая женская роль в драматическом сериале
Дженнифер Энистон - "Утреннее шоу";
Оливия Колман - "Корона";
Лора Лини - "Озарк";
Зендея - "Эйфория";
Сандра О - "Убивая Еву";
Джоди Комер - "Убивая Еву".
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:
Джанкарло Эспозито - "Лучше звоните Солу";
Мэттью Макфэдиен - "Наследники";
Киран Калкин - "Наследники";
Николас Браун - "Наследники";
Брэдли Уитфорд - "Рассказ служанки";
Джеффри Райт - "Мир Дикого Запада";
Билли Крудап - "Утреннее шоу";
Марк Дюпласс - "Утреннее шоу".
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале:
Лора Дерн - "Большая маленькая ложь";
Мэрил Стрип - "Большая маленькая ложь";
Фиона Шоу - "Убивая Еву";
Хелена Бонем Картер - "Корона";
Тэнди Ньютон - "Мир Дикого Запада";
Самира Уайли - "Рассказ служанки";
Джулия Гарнер - "Озарк";
Сара Снук - "Наследники".
Лучшая мужская роль в комедийном сериале:
Энтони Андерсон - "Черная комедия";
Дон Чидл - "Черный понедельник";
Майкл Дуглас - "Метод Комински";
Юджин Леви - "Шиттс Крик";
Рами Юсеф - "Рами";
Тед Дэнсон - "В лучшем мире".
Лучшая женская роль в комедийном сериале:
Рэйчел Броснахэн - "Удивительная Миссия Мейзел";
Кэтрин О`Хара - "Шиттс Крик";
Трэйси Эллис Росс - "Черная комедия";
Исса Рэй - "Белая ворона";
Линда Карделлини - "Мертв для меня";
Кристина Эпплгейт - "Мертв для меня".
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале:
Махершала Али - "Рами";
Андре Брогер - "Бруклин 9-9";
Уильям Джексон Харпер - "В лучшем мире";
Дэн Леви - "Шиттс Крик";
Кенан Томпсон - "Субботним вечером в прямом эфире";
Алан Аркин - "Метод Комински";
Тони Шэлуб - "Удивительная миссис Мейзел";
Стерлинг К. Браун - "Удивительная миссис Мейзел".
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале;
Марин Хинкль - "Удивительная миссис Мейзел";
Алекс Борштейн - "Удивительная миссис Мейзел";
Д'Арси Карден - "В лучшем мире";
Энни Мерфи - "Шиттс Крик";
Сесили Стронг - "Субботним вечером в прямом эфире";
Кейт МакКиннон - "Субботним вечером в прямом эфире";
Ивонн Орджи - "Белая ворона";
Бетти Гилпин - "Блеск".
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме:
Джереми Айронс - "Хранители";
Хью Джекман - "Безупречный";
Джермеми Поп - "Голливуд";
Марк Руффало - "Я знаю, что это правда";
Пол Мескал - "Нормальные люди".
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме:
Кейт Бланшетт - "Миссис Америка";
Реджина Кинг - "Хранители";
Керри Вашингтон - "И всюду тлеют пожары";
Октавия Спенсер - "Мадам Си Джей Уокер";
Шира Хаас - "Неортодоксальная".
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:
Луис Госсет-мл. - "Хранители";
Джован Адепо - "Хранители";
Яхья Абдул-Матин II - "Хранители";
Дилан МакДермотт - "Голливуд";
Джим Парсонс - "Голливуд";
Титус Берджесс - "Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против Преподобного".
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:
Холланд Тейлор - "Голливуд";
Узо Адуба - "Миссис Америка";
Марго Мартиндейл - "Миссис Америка";
Трейси Ульман - "Миссис Америка";
Тони Колетт - "Невероятное";
Джин Смарт - "Хранители".