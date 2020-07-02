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Вселенная "Мандалорца" пополнится книгами и комиксами

Новости
    02.07.2020, 18:23
Текст:   Евгения Акулова

Хорошая новость для поклонников "Мандалорца" - Lucasfilm анонсировал выход книг и комиксов по популярному сериалу Джона Фавро.

Фото: kinopoisk.ru
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Сейчас компания готовит к релизу сразу шесть проектов разных жанров, рассчитанных на самую широкую аудиторию. В их числе книга "Звездные войны: Мандалорец. Полный иллюстрированный справочник" Пабло Идальго, справочник по союзникам и врагам Мандалорца за авторством Брука Витале и сборник "Арты "Мандалорца" (сезон первый)" Фила Шостака, включающий в себя концепт-арты сериала и истории со съемочной площадки. Не обойдется и без полноценного романа по сериалу, пока еще безымянную книгу напишет Адам Кристофер.

Также подписаны лицензионные соглашения на выпуск серии комиксов от Marvel, раскрасок и видеоигр компаниями Titan, Studio Fun, Crayola и другими.

Дата выхода издательской продукции пока не названа.

Зато известно, что уже в октябре 2020 года ожидается премьера второго сезона "Мандалорца". Кроме того, в производстве находятся приквел "Изгоя-один" о шпионских приключениях агента повстанцев Кассиана Андора и шоу про Оби-Вана Кеноби.

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