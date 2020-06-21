Новости

Вышел новый тизер финального сезона "Тьмы" 15:50
46-летний Юлиан и 54-летняя Анастасия развелись после года брака 15:43
Звезда "Сватов" Федор Добронравов объяснил свой уход из театра 15:36
Вдова Кобзона госпитализирована с подозрением на COVID-19 15:16
Тизер: "Солнечные противоположности" продлили сразу на два сезона 15:03

Марк Хэмилл заявил, что тайно участвовал во всех частях "Звездных войн"

Новости
    21.06.2020, 15:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

После того, как создатели сериала " Мандалорец" раскрыли пасхалку с участием Марка Хэмилла, сам актер заявил в Twitter, что на этом его незримое присутствие во франшизе "Звездные войны" не ограничивается.

По его словам, он "вокально представлен во всех фильмах, кроме трилогии приквелов", в частности, работал над озвучкой в "Изгой-один" и "Хан Соло".

В качестве подсказки актер предложил искать исполнителя по имени Патрик Уильямс.

Проверить правдивость его слов пока затруднительно - на момент написания этой заметки в крупных интернет-базах киноиндустрии нет упоминания о таком актере на страницах вышеназванных фильмов.

Новости

Автор "Рика и Морти" снимет новый мультсериал для Fox 14:55
Зои Кравиц рассказала, какой получился из Паттинсона Бэтмен 14:35
Звезда ситкома "Сваты" Федор Добронравов уволился из театра 20.06.2020
"Челюстям" - 45 лет: как снимался первый в истории летний блокбастер 20.06.2020
⧣ США
Фото: youtube.com
Авторы "Мандалорца" раскрыли пасхалку с участием Марка Хэмилла 20.06.2020
От рака умер писатель Карлос Руис Сафон 20.06.2020
Актера Элгорта обвинили в изнасиловании 17-летней поклонницы и расизме 20.06.2020
⧣ интернет
Фото: twitter.com/ ZackSnyder
Вышел тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" 18.06.2020
У Marvel мог быть свой аналог Чужого, но его сочли слишком страшным 18.06.2020
Появилось первое фото с возобновленных съемок "Аватара 2" 17.06.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Дени Вильнев возвращается в Будапешт, чтобы доснять "Дюну" 19.06.2020
Кристофер Нолан призвал смотреть "Довод" в кинотеатрах 19.06.2020
Писатель-фантаст Святослав Логинов госпитализирован с коронавирусом 19.06.2020