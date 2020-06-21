Марк Хэмилл заявил, что тайно участвовал во всех частях "Звездных войн"

После того, как создатели сериала " Мандалорец" раскрыли пасхалку с участием Марка Хэмилла, сам актер заявил в Twitter, что на этом его незримое присутствие во франшизе "Звездные войны" не ограничивается.

Now that @themandalorian secret is out-might as well reveal I am vocally represented in ALL SW films except the Prequels. Thanks to @matthewood for using me in Rogue One, Solo & the Sequels, so I DO have lines in #EpVII. Hint: Look for parts played by Patrick Williams.#TrueStory https://t.co/kRQlo7uub8 — Mark Hamill (@HamillHimself) June 20, 2020

По его словам, он "вокально представлен во всех фильмах, кроме трилогии приквелов", в частности, работал над озвучкой в "Изгой-один" и "Хан Соло".

В качестве подсказки актер предложил искать исполнителя по имени Патрик Уильямс.

Проверить правдивость его слов пока затруднительно - на момент написания этой заметки в крупных интернет-базах киноиндустрии нет упоминания о таком актере на страницах вышеназванных фильмов.