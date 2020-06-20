Авторы "Мандалорца" раскрыли пасхалку с участием Марка Хэмилла

Американский актер Марк Хэмилл является настолько важной частью франшизы "Звездные войны", что авторы первого игрового сериала "Мандалорец" не смогли отказать себе в удовольствии задействовать его в съемках.

Jon Favreau has revealed that Mark Hamill had a secret voice cameo in ‘THE MANDALORIAN’ Season 1 as the droid bartender, EV-9D9. (Source: https://t.co/aM79kxowPy) pic.twitter.com/85TLsCd406 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 19, 2020

В последнем выпуске цикла документальных фильмов Disney Gallery: The Mandalorian о производстве шоу Джон Фавро раскрыл одну из пасхалок с участием исполнителя роли Люка Скайуокера.

В пятом эпизоде "Стрелок", когда главный герой входит в знаменитую кантину на Татуине, за барной стойкой его встречает дроид EV-9D9, которому, оказывается, и подарил свой голос Хэмилл.

Создатели сериала также подтвердили, что это тот же самый дроид, который был показан шестом эпизоде "Возвращение джедая".

Хэмилл в образе Люка Скайуокера вряд ли появится "Мандалорце" или каком-нибудь другом проекте по "Звездным войнам", потому что уже попрощался с этой ролью и обещал больше к ней не возвращаться, но даже такое мимолетное камео на озвучке выглядит очень забавным и милым.