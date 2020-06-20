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Авторы "Мандалорца" раскрыли пасхалку с участием Марка Хэмилла

Новости
    20.06.2020, 15:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Американский актер Марк Хэмилл является настолько важной частью франшизы "Звездные войны", что авторы первого игрового сериала "Мандалорец" не смогли отказать себе в удовольствии задействовать его в съемках.

В последнем выпуске цикла документальных фильмов Disney Gallery: The Mandalorian о производстве шоу Джон Фавро раскрыл одну из пасхалок с участием исполнителя роли Люка Скайуокера.

В пятом эпизоде "Стрелок", когда главный герой входит в знаменитую кантину на Татуине, за барной стойкой его встречает дроид EV-9D9, которому, оказывается, и подарил свой голос Хэмилл.

Создатели сериала также подтвердили, что это тот же самый дроид, который был показан шестом эпизоде "Возвращение джедая".

Хэмилл в образе Люка Скайуокера вряд ли появится "Мандалорце" или каком-нибудь другом проекте по "Звездным войнам", потому что уже попрощался с этой ролью и обещал больше к ней не возвращаться, но даже такое мимолетное камео на озвучке выглядит очень забавным и милым.

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