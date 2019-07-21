Новости

Белорусского комика не впустили на Украину из-за Крыма 20.07.2019
Шнуров провозгласил себя председателем Земного шара 20.07.2019
Сергей Шнуров станет наставником в "Голосе" 20.07.2019
Дана Борисова прокомментировала истерику украинских националистов 20.07.2019
Создатели рассказали о роли "Джесси Пинкмана" в "Мире Дикого Запада" 20.07.2019

Вышел первый трейлер сериала по "Хранителям" Алана Мура

Новости
    21.07.2019, 13:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего, для которого, как и для Супербоула, студии и каналы приберегают все самое сочное, HBO показал первый - и сразу трехминутный - трейлер сериала по "Хранителям" Алана Мура.

Сериал, немедленно внесенный в список самых важных премьер года, станет продолжением истории - его действие разворачивается после событий комикса и, соответственно, киноадаптации Зака Снайдера, вышедшей десять лет назад.

"Сериал HBO расскажет про альтернативную современную Америку, где все супергерои в костюмах объявлены вне закона, в то время как часики конца света продолжают тикать", - лаконичен официальный синопсис.

Шоураннер - Деймон Линделофф ("Остаться в живых", "Оставленные", сценарист "Прометея" Ридли Скотта).

Фото: kinopoisk.ru
"Что это было?!": как фанаты отреагировали на первый трейлер "Ведьмака"

В ролях: Джереми Айронс, Том Мисон, Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луи Госсет, Яхья Абдул-Матин, Сара Викерс.

Премьера стартового сезона из десяти эпизодов - в октябре. Точной даты пока нет.

Первый тизер шоу смотрите здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Все хорошо": В "Ленкоме" рассказали о состоянии Инны Чуриковой 20.07.2019
Создатель старого "Оно" подал в суд на создателей нового "Оно" 20.07.2019
Видео: у нового "Терминатора" будет "взрослый" рейтинг R 20.07.2019
"Что это было?!": как фанаты отреагировали на первый трейлер "Ведьмака" 20.07.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
"Хороший русский" из "Очень странных дел" отказался от "Чернобыля" 19.07.2019
Вышел тизер финального сезона "Мистера Робота" 19.07.2019
Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Филипа Пулмана 19.07.2019
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Mark Violi
Стали известны сюжет и актерский состав четвертого сезона "Фарго" 19.07.2019
Умер актер из "Каменской" и "Бронзовой птицы" Августин Милованов 19.07.2019
Сериал "Сплетница" перезапустят 18.07.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 19.07.2019
Создатель "Секретных материалов" снимет телесериал по Warhammer 40,000 18.07.2019
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого "Тора" 17.07.2019