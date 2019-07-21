Вышел первый трейлер сериала по "Хранителям" Алана Мура

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего, для которого, как и для Супербоула, студии и каналы приберегают все самое сочное, HBO показал первый - и сразу трехминутный - трейлер сериала по "Хранителям" Алана Мура.

Сериал, немедленно внесенный в список самых важных премьер года, станет продолжением истории - его действие разворачивается после событий комикса и, соответственно, киноадаптации Зака Снайдера, вышедшей десять лет назад.

"Сериал HBO расскажет про альтернативную современную Америку, где все супергерои в костюмах объявлены вне закона, в то время как часики конца света продолжают тикать", - лаконичен официальный синопсис.

Шоураннер - Деймон Линделофф ("Остаться в живых", "Оставленные", сценарист "Прометея" Ридли Скотта).

В ролях: Джереми Айронс, Том Мисон, Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луи Госсет, Яхья Абдул-Матин, Сара Викерс.

Премьера стартового сезона из десяти эпизодов - в октябре. Точной даты пока нет.

Первый тизер шоу смотрите здесь.