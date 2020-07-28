Съемки четвертого сезона "Убивая Еву" отменены

Съёмки четвёртого сезона "Убивая Еву" отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Deadline.

Начать производство планировалось в августе, но теперь создатели сериала отказались от своих планов и еще не назначили дату возобновления съемок.

Основная причина такого решения заключается в том, что съемки происходят в различных городах Европы, а пандемия затрудняет передвижение большой съемочной команды. В прошлых сезонах на кадрах можно было увидеть Амстердам, Барселону, Бухарест и Тоскану, какими будут локации на этот раз - пока неизвестно.

Задержка съемок почти наверняка скажется на дате премьеры сериала. Однако, учитывая, что съемки третьего сезона начались в конце лета прошлого года, а его релиз состоялся уже в апреле этого, можно предположить, что выход четвертого сезона не заставит себя слишком долго ждать.

Представитель шоу заявил: "Съёмки "Убивая Еву" проходят в нескольких европейских локациях. Из-за неопределенности в мире, связанной с коронавирусом, на данный момент не был утвержден съёмочный график четвёртого сезона "Убивая Еву", существуют различные сценарии на этот счёт".

Сам сериал в последние недели несколько раз становился объектом нападок активистов Black Lives Matter. Так, сценарист Кейли Льюэллин прикрепила к посту в Twitter скриншот конференции Zoom, в которой участвовали сценаристы сериала. Это незамедлительно вызвало всплеск негодования в социальных сетях, так как среди участников конференции не было ни одного темнокожего сценариста.

Killing Eve has an Asian lead, but the writers’ room doesn’t have a single Asian writer? 🤔 pic.twitter.com/biHVOXCs9L — jes vũ (@jesthevu) June 12, 2020

Исполнительный продюсер шоу Салли Вудворд Джентл была вынуждена извиниться. "Здесь полно блестящих женщин-сценаристов, у нас действительно большое число представителей ЛГБТК+, но этого недостаточно", - сказала она.

А главная актриса сериала Сандра О посетовала, что Великобритания сильно отстаёт от США в вопросе реализации политики "дайвёрсити", заявив, что она часто является единственной актрисой азиатского происхождения в проектах, где принимает участие. А на съемках сериала "Убивая Еву" на одного представителя цветного меньшинства приходится 75 белых людей, передаёт The Independent.

Теперь у создателей сериала явно появится время на раздумья и "работу над ошибками", чтобы удовлетворить высокие потребности нового толерантного общества