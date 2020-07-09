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Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним

Новости
    09.07.2020, 19:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Стриминговый сервис Netflix объявил, что у сериала о британской королевской семье "Корона" будет ещё один сезон.

Ранее руководство Netflix утверждало, что финальным для сериала станет пятый сезон, но теперь, как видим, передумало: в официальном Twitter компании появился пост, сообщающий о продлении шоу на шестой. Который уж точно-де станет последним.

Напомним, пока поклонники не дождались и четвёртого сезона, который должен выйти в конце этого года. Съёмки, подходившие к концу, пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Соответственно, премьера пятого переехала ещё дальше, и пока неясно, в какому году она состоится - в 2021-м или 2022-м.

Ранее сообщалось, что на роль принцессы Маргарет утверждена Лесли Мэнвилл.

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