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Принцессу Маргарет в продолжении "Короны" сыграет Лесли Мэнвилл

Новости
    03.07.2020, 12:47
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В пятом и последнем сезоне сериала Netflix "Корона" (The Crown) принцессу Маргарет сыграет британская актриса Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить", "Малефисента: владычица тьмы").

Напомним, что ранее в образе принцессы Маргарет выступили Ванесса Кирби и Хелена Бонем Картер. Сама Мэнвилл заявила, что очень рада выбору, и добавила: до нее ее эту роль воплотили две замечательные актрисы, и она не хочет их подвести. Кроме того, отдельное удовольствие ей доставляет возможность сыграть с Имельдой Стонтон (выступающей в амплуа Елизаветы II), с которой ее связывают дружеские отношения.

Следует отметить, что совсем недавно и Стонтон, и Мэнвилл приняли участие в съемках новой версии легендарных "Говорящих голов" (Talking Heads) Алена Беннетта.

В материале британского таблоида The Sun приведены слова одного из работников киноиндустрии, который заявил, что разработчики сериала изначально рассматривали только Лесли Мэнвилл в качестве нового претендента на роль. Они хотели найти актрису, которая бы справилась с непростой задачей - показать принцессу Маргарет в один из самых мрачных периодов ее жизни, когда династию Виндзоров сотрясал скандал за скандалом, а сама сестра Елизаветы II ощутила ухудшение состояния здоровья.

Четвертый сезон "Короны", предположительно, выйдет на экраны в конце 2020 года, пандемии COVID-19 началась за несколько недель над окончанием основных съемок.

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