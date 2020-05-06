Фримен, Стонтон и Грег снимутся в "Говорящих головах" Алана Беннетта

BBC One занимается подготовкой новой версии телешоу под названием "Говорящие головы" (Talking Heads) знаменитого британского драматурга Алана Беннетта, сообщает сайт лондонского театра The Bridge Theatre.

Предполагается, что к уже известным монологам создателем будут добавлены новые миниатюры, которые и в этот раз будет поручено исполнить целой плеяде известных актеров, среди них - Мартин Фримен ("Хоббит", "Шерлок", "Фарго"), Имелда Стонтон ("Доктор Кто", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Аббатство Даунтон"), Джоди Комер ("Доктор Фостер", "Убивая Еву"), Тэмсин Грэг ("Эмма", "Книжный магазин Блэка") и другие.

Продюсированием проекта займется The London Theatre Company и лично Николас Хайтнер, давний соратник Беннетта, два года назад поставивший в лондонском The Bridge Theatre спектакль по его пьесе "Аллилуйя!".

Изначально "Говорящие головы" вышли в 1988 году, а затем получили продолжение в 1998-м, шоу пользовалось завидной популярностью благодаря удивительно глубокой актерской игре, образы Беннетта героев воплощали Патриция Рутледж, Мэгги Смит, Джули Уолтерс, Стивен Бирд, Дэвид Хейг и другие.