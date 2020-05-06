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Фримен, Стонтон и Грег снимутся в "Говорящих головах" Алана Беннетта

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    06.05.2020, 18:44
Текст:   Юлия Авакова

BBC One занимается подготовкой новой версии телешоу под названием "Говорящие головы" (Talking Heads) знаменитого британского драматурга Алана Беннетта, сообщает сайт лондонского театра The Bridge Theatre.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Предполагается, что к уже известным монологам создателем будут добавлены новые миниатюры, которые и в этот раз будет поручено исполнить целой плеяде известных актеров, среди них - Мартин Фримен ("Хоббит", "Шерлок", "Фарго"), Имелда Стонтон ("Доктор Кто", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Аббатство Даунтон"), Джоди Комер ("Доктор Фостер", "Убивая Еву"), Тэмсин Грэг ("Эмма", "Книжный магазин Блэка") и другие.

Продюсированием проекта займется The London Theatre Company и лично Николас Хайтнер, давний соратник Беннетта, два года назад поставивший в лондонском The Bridge Theatre спектакль по его пьесе "Аллилуйя!".

Изначально "Говорящие головы" вышли в 1988 году, а затем получили продолжение в 1998-м, шоу пользовалось завидной популярностью благодаря удивительно глубокой актерской игре, образы Беннетта героев воплощали Патриция Рутледж, Мэгги Смит, Джули Уолтерс, Стивен Бирд, Дэвид Хейг и другие.

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