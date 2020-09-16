Лидеры Китая, Германии и ЕС провели первую видеоконференцию

Во встрече приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии, выполняющей во втором полугодии функции страны-председателя Совета ЕС, Ангела Меркель, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и ЕС должны придерживаться принципов мирного сосуществования, открытости обсуждений и сотрудничества, мультилатерализма, а также вести диалог и консультации для здорового и устойчивого развития двусторонних отношений. "Между цивилизациями и без того нет конфликтов, нужно с уважением относиться к разным культурам", - сказал глава КНР на встрече. Говоря о правах человека, он добавил, что в мире не существует универсальной позиции по вопросу прав человека. Не существует самого оптимального способа, в этом вопросе нет пределов совершенству. Китайская сторона не признает "наставничества" в вопросах прав человека, выступая против практики двойных стандартов.

По итогам встречи был достигнут целый ряд договоренностей, позволяющих поднять на новый уровень двусторонние отношения и принести больше пользы народам обеих сторон. Руководители КНР, Германии и ЕС в очередной раз подтвердили намерение ускорить переговоры о заключении соглашения об инвестициях и добиться прогресса к концу года. Это станет поводом для скорейшего начала совместной работы в области свободной торговли. Стороны также решили учредить механизм диалога на высоком уровне по вопросам окружающей среды и климата, а также диалога в цифровой сфере с целью установить "зеленое" партнерство и цифровое партнерское сотрудничество.

Пандемия COVID-19 ускорила темпы изменений, вследствие чего человечество оказалось лицом к лицу перед новыми реалиями , отметил Си Цзиньпин, призвав Китай и ЕС неуклонно способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-европейских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.