В Австралии горбатый кит оказался в ловушке с крокодилами

Lost humpback whale abandoned by friends in croc-infested river in Australia https://t.co/c8Hxr4vAoE pic.twitter.com/6V3zmm9txB — Live Science (@LiveScience) September 15, 2020

В Австралии ученые и рейнджеры национального парка Какаду разрабатывают операцию по спасению горбатого, который не может выплыть из реки с морскими крокодилами. Если млекопитающее попадет на мелководье, то станет легкой добычей хищников.

Как сообщает журнал Live Science, 11 сентября три горбатых кита во время миграции заплыли в устье реки с зловещим названием Alligator River - Восточный Аллигатор, которая проходит по территории национального парка Какаду. Два кита смогли с ориентироваться и вернуться на "большую воду", а третий - поплыл вверх по течению.

Пока на него наткнулись ученые, млекопитающее проплыло в глубь Австралии порядка 20 миль.

"Учитывая массивные размеры кита, приблизительно 52 фута или 16 метров в длину, угроза нападения крокодилов пока кажется незначительной. Однако, если кит застрянет на мелководье, то может стать легкой добычей", - считает ученый по морским экосистемам Кэрол Палмер.

Чтобы заставить горбатого кита развернуться вспять ученый предлагает воспроизвести через акустические системы предварительно записанные крики касатки или напугать его подводным взрывом.

Тем временем правительство Северных территорий Австралии создало "зону отчуждения" вдоль реки, чтобы держать лодочников подальше от пути кита.