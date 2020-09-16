Лукашенко назвал мифом "нелегитимность выборов" в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который 16 сентября встретился во Дворце Независимости с политическим активом республики, прокомментировал нынешнюю политическую обстановку в стране. По его словам, попытка представить ее как "революционную ситуацию" является "мифом".

Главу белорусского государства цитирует агентство БЕЛТА. Лукашенко заочно опроверг заявления оппозиции и представителей Запада о "нелегитимности" состоявшихся 9 августа президентских выборов.

По его мнению, происходящее сегодня в республике не ново - подобное можно было наблюдать в 90-е годы, когда многотысячная толпа выходила на улицы, жгла машины и закидывала коктейлями Молотова окна домов. Анализ ситуации задолго до нынешней президентской кампании дает основания утверждать, что ни о каком "вызревании так называемой революционной ситуации" речи не идет, настаивает Лукашенко.