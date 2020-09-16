Лукашенко - Путину: "Вы поступили порядочно, по-человечески..."

Владимир Путин принял в Сочи Александра Лукашенко, который свой первый визит после переизбрания на пост президента совершил в Россию. Лидеры четыре часа общались в формате "с глазу на глаз".

Владимир Путин подтвердил приверженность Москвы всем обязательствам, включая Договор о Союзном государстве. Александр Лукашенко подчеркнул: Россия показала, что белорусские границы - это границы Союзного государства, где "никому не позволено бряцать оружием". В ходе переговоров речь шла об активизации экономического сотрудничества, новом кредите, поставках вакцины от COVID-19, планах совместных военных учений.

В начале встречи Владимир Путин вновь поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, после чего напомнил позицию Москвы по внутриполитическим событиям в республике: "Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше".

Беларусь будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса

Предложение Александра Лукашенко начать работу по Конституции российский лидер назвал логичным, своевременным и целесообразным. Путин уверен, что все будет организовано на самом высоком уровне и "позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны".

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ, - заверил президент РФ. - Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника, и, безусловно, как я уже вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства".

Много говорили про экономику. На товарооборот повлиял коронавирус - он упал более чем на 21 процент. Нужны дополнительные усилия, заявил Путин и предложил предпринять их на уровне правительств, министерств, ведомств и предприятий.

Переговоры, которые премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее провел в Минске, российский лидер назвал успешными по всем направлениям. "Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере, - заметил он и объявил: - Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит - 1,5 млрд долларов". Министры финансов уже ведут работу. Часть кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, уточнил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Продолжится взаимодействие в сфере обороны. В понедельник начались учения. "Чтобы не было никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", - заверил Путин. "По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики", - заметил президент Беларуси.

"Ну зачем бряцать гусеницами у границ Союзного государства? Сложный период - ну потерпите. Нет, 15 километров от границы - выбросили недавно батальон натовский: 15 километров, в Литве. Зачем это делать? Поэтому нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда утихомиривали всех, чтобы провокаций не допустить: "войны не будет" и прочее", - сравнил президент Беларуси.

Москва и Минск регулярно будут проводить совместные мероприятия в военной сфере в течение года. "У нас есть план, он будет реализован. В течение года у нас - и на территории Беларуси, и на территории России - практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. Мы как планировали раньше, так все и будем делать", - заверил Путин.

Кстати, как сообщил Песков, важным результатом переговоров стала договоренность, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Нацгвардии, который был сосредоточен вблизи границы с Беларусью, и выводит людей в места постоянной дислокации.

Президент России еще раз подтвердил, что Беларусь будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса. "Мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку обеспечения вакциной", - поблагодарил Лукашенко. Путин уже дал указание по подготовке первой партии поставок, позже уточнил Песков.

"Столько конспирологического было накануне нашей встречи!" - заявил Лукашенко и поблагодарил собеседника за то, что он поступил "очень порядочно, по-человечески" и поддержал его в поствыборное время. Главное - не переходить черту, заметил белорусский лидер, говоря о протестах. Но пока "красные линии" никто не нарушал", - констатировал он.

"Друг познается в беде", - привел поговорку президент Беларуси. Это урок всем постсоветским республикам, считает он. "Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах", - анонсировал он.

"Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались, даже палками, - в Беларуси две стороны, которые противостоят друг другу, - но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент", - сказал Лукашенко. "И - что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен - вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием", - поблагодарил он.

"Эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономики", - заявил президент Беларуси.

"Мы и с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и трудности в экономике", - заключил Путин, выразив надежду, что кредит, который Россия предоставит, отразится и на финансовых рынках. Лидеры также решили поручить подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между двумя странами.

Поезд "Неман" из-за коронавируса перестал курсировать 23 марта. Возобновления сообщения ждут тысячи пассажиров по обе стороны границы. Фото: Роман Щербенков

кстати

Президиум Российской академии наук во вторник, 15 сентября, принял заявление в поддержку Национальной академии наук (НАН) Беларуси, сообщил на пресс-конференции президент РАН Александр Сергеев.

"Одна их причин принятия заявления РАН - негативное отношение части митингующих к НАН... Хотели поддержать Национальную академию наук Беларуси", - приводит слова Сергеева ТАСС. Глава РАН подчеркнул, что это заявление - институциализированное мнение РАН, а не мнение отдельных академиков, на которое они имеют право.

"Политическая ситуация, развивающаяся в Республике Беларусь, находится в центре внимания всех россиян, широко обсуждается в российском научном сообществе. В научной сфере слышны различные оценки событий, происходящих в братской Беларуси. Президиум РАН считает, что члены академии имеют полное право высказывать личные оценочные суждения в отношении послевыборных событий в Республике Беларусь. Однако гражданская позиция отдельных членов академии не может отождествляться с институциональной позицией РАН как государственной академии наук, являющейся неполитической организацией, в компетенции которой сосредоточены вопросы науки и научной политики страны", - говорится в документе.

подытожим

- Россия остается верна своим обязательствам по договорам с Беларусью

- Москва предоставит Минску кредит 1,5 млрд долларов

- Ведомства подготовят предложения по восстановлению транспортного сообщения

- Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса

- Россия снимет резерв правоохранительных органов у границы