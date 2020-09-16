Лукашенко: США десять лет готовили дестабилизацию Беларуси

Соединенные Штаты через "сеть фондов по поддержке демократии", а также вместе со своими "сателлитами" в Европе в течение последних десяти лет готовились к нынешнему "времени Ч", чтобы раскачать ситуацию в Беларуси. Этот план осуществлялся в семь этапов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с местным партактивом, передает агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, после неудавшейся серии цветных революций между 2006-м и 2010 годом внешние игроки сменили тактику в отношении Беларуси и перешли к инструментам "мягкой силы", направленной на ядро электората в лице "жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров". Затем, после 2017 года, в регионах начали подогреваться "очаги недовольства". На втором этапе механизмы дестабилизации были "обкатаны на парламентских выборах", утверждает Лукашенко. Третий этап - подготовка к президентским выборам и создание "героев протеста". Четвертый - собственно избирательная кампания с использованием "черных политтехнологий" и вбросов фейков. Пятым этапом президент Беларуси назвал попытку реализовать "майданный сценарий" в день выборов 9 августа, шестым - поствыборный протест. Наконец, сейчас наблюдается "формирование (оппозицией - прим."РГ") параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы" - так называемой "инфраструктуры перемен". При этом, по словам Александра Лукашенко, в Минске "не расслабляются" и "готовы ответить на любой вызов".