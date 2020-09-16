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16.09.2020 19:01
Рубрика: Спорт

Сборная зовет

Лионель Месси рискует пропустить старт сезона
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
Лидер "Барселоны" Лионель Месси может пропустить три стартовых тура чемпионата Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Дело в том, что тренерский штаб сборной Аргентины рассчитывает на Месси и собирается вызвать его на первые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Протокол по борьбе с COVID-19 предусматривает двухнедельный карантин по приезде в другую страну.

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Если Лионель откликнется на приглашение национальной команды, ему придется отправиться в Аргентину за две недели до старта отборочного цикла. Тогда Месси пропустит игры с "Вильярреалом", "Сельтой" и "Севильей".

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила дисквалификацию Месси, которую он схлопотал за удаление в матче Кубка Америки в прошлом году с Чили. Из-за наказания игрок пропустил ряд товарищеских встреч, но теперь может вновь выйти на поле в футболке сборной.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси

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