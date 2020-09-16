Лидер "Барселоны" Лионель Месси может пропустить три стартовых тура чемпионата Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Дело в том, что тренерский штаб сборной Аргентины рассчитывает на Месси и собирается вызвать его на первые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Протокол по борьбе с COVID-19 предусматривает двухнедельный карантин по приезде в другую страну.

Если Лионель откликнется на приглашение национальной команды, ему придется отправиться в Аргентину за две недели до старта отборочного цикла. Тогда Месси пропустит игры с "Вильярреалом", "Сельтой" и "Севильей".

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила дисквалификацию Месси, которую он схлопотал за удаление в матче Кубка Америки в прошлом году с Чили. Из-за наказания игрок пропустил ряд товарищеских встреч, но теперь может вновь выйти на поле в футболке сборной.