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16.09.2020 15:49
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Текст: Игорь Зубков
Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.

Об этом Решетников сказал на заседании правительства, представляя прогноз социально-экономического развития России на период до 2023 года.

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Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 71,2 рубля (против 64,7 в 2019 году), в дальнейшем курс в реальном выражении останется стабильным, но в номинальном ослабнет до 72,4 руб. в 2021 году, 73,1 руб. в 2022 году и 73,8 рубля в 2023 году. "В реальном эффективном выражении курс останется стабильным, это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта", - сказал Решетников.

В своем прогнозе министерство исходит из того, что цены на нефть в 2021 году закрепятся на сравнительно комфортном уровне (выше цены отсечения) - 45,3 доллара за баррель с дальнейшей стабилизацией в реальном выражении.

Экономика Финансы Валютный рынок Правительство Минэкономразвития Курс рубля

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