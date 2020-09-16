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16.09.2020 19:43
Рубрика: Экономика

Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Текст: Роман Маркелов
Минфин предложил увеличить в следующем году ставку акциза на табачную продукцию на 20% и улучшить администрирование взимания акцизов. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря

"Речь идет и о маркировке, которая уже реализуется - здесь нужны только меры ответственности за реализацию соответствующих маркированных и немаркированных табачных изделий. А также мы планируем принять комплекс мер по табачной продукции, ответственность за этот рынок, аналогичных мерам ответственности, которые существуют на рынке алкогольной продукции", - сообщил глава Минфина. В частности, он указал, что существует "задел" по увеличению администрирования табачных акцизов.

По его словам, вопросы маркировки табачных изделий помогают решить проблему обеления рынка. При этом Минфин видит необходимость ужесточить ответственность за продажу немаркированной продукции.

Планы по росту акциза на табачную продукцию на 20% для дополнительной мобилизации доходов бюджета содержатся в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы, одобренные сегодня правительством. Как заявил "Российской газете" замминистра здравоохранения Олег Салагай, рост розничных цен на табачную продукцию из-за увеличения акцизных ставок приведет к росту нелегальных продаж табака, но этому будет противодействовать вводимая в России государственная система маркировки.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Алкоголь и табак

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