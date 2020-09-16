Минсельхоз: Урожай подсолнечника будет выше средних многолетних значений

На сегодняшний день в России убрано около 12% площадей под масличными. И подсолнечник пока показывает отставание по урожайности в сравнении с прошлым годом около 20%, сообщил в интервью "РГ" первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Однако в Минсельхозе рассчитывают, что эта тенденция изменится по мере подключения к уборочной кампании регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. В результате, по оценке отраслевых экспертов, общее снижение по подсолнечнику будет в пределах 10%, при этом валовый сбор культуры будет выше средних многолетних значений.

"За счет роста объема производства других масличных культур (а у нас достаточно хорошие результаты, например, по производству рапса масличного) мы рассчитываем, что общий запланированный объем производства масличных составит 21,5 млн тонн. Мы загрузим нашу перерабатывающую масложировую отрасль в полном объеме, мы не видим никаких проблем в этом вопросе", - заявил Джамбулат Хатуов.

Напомним, в последние несколько недель эксперты из-за засухи на юге и частично в центре России снижали оценку урожая подсолнечника. Так, Минсельхоз США в сентябрьском прогнозе снизил свою оценку с 14 до 13,5 млн тонн (против 15,3 млн тонн в прошлом году). На фоне этих прогнозов (а также ожидания низкого урожая этой культуры на Украине) цены на российские подсолнечник и подсолнечное масло выросли до рекордных за последние несколько лет отметок.

Полностью интервью с первым заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".