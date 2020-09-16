Минск: БГУ представит в Петербурге свои научно-технические разработки

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Новейшие разработки в области приборостроения, химии и медицины, пищевой промышленности и биотехнологий представят исследователи ведущего белорусского учебного заведения (БГУ) на XXVI Международной выставке-конгрессе "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции". HI-TECH'2020, уточнил источник в БГУ, состоится с 17 по 19 сентября на полях Петербургской технической ярмарки.

Эксперты, констатирует БЕЛТА, справедливо считают данный конгресс одним из крупных мероприятий в Союзном государстве в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, способствующих эффективному взаимодействию научных центров и потенциальных инвесторов. Традиционно основными экспонентами являются научно-исследовательские институты, учреждения высшего образования, промышленные предприятия, технопарки, которые демонстрируют свои инновационные достижения.

Среди последних белорусских научных разработок в городе на Неве будут презентованы такие проекты, как съедобные упаковочные пленки, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания, серия ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней животных, функциональные покрытия для оптических и измерительных приборов, биопестициды для комплексной защиты растений и ряд других.

Коллектив университета представит и мобильный промышленный комплекс по производству высокоэффективного сорбента "Пенопурм". Этот самостоятельный передвижной завод с автономной системой обслуживания, поясняет агентство, позволяет производить в полевых условиях сорбент на основе газонаполненного полимера. Стоит добавить, что он используется для сбора жидких нефтепродуктов и органических веществ при ликвидации аварийных разливов, очистке водных акваторий, грунта, отстойников, ливневых сточных вод.

Кроме того, среди авангардных разработок на конгрессе можно будет познакомиться и с оригинальными белорусскими противоопухолевыми препаратами "Цисплацел", "Проспиделонг", "Темодекс". Они предназначены для противодействия злокачественным опухолям головы, шеи, рака желудка, предотвращают возобновление образования метастазов и снижают токсическую нагрузку на организм.

В рамках HI-TECH'2020, по данным агентства, запланирован и конкурс на лучший инновационный проект и лучшую научно-техническую разработку года. Его проведение рассчитано на выявление перспективных инновационных проектов и разработок, а также содействие их продвижению на внутренний и внешний рынки. Стоит добавить, что БГУ представит в этом году свыше десятка научных инноваций, а всего ежегодно в конкурсе принимают участие около 200 разработок из России и стран ближнего зарубежья.