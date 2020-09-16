В мире
16.09.2020 13:20
Текст: Юрий Сизов

Минск и Москва обсудят выполнение дорожной карты по отмене роуминга

Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Елена Афонина/ТАСС

Выполнение дорожной карты по отмене роуминга будет рассмотрено Москвой и Минском в ближайший четверг, сообщил БЕЛТА источник в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Контракты на $750 млн заключат во время Форума регионов Беларуси и России

В формате видеоконференции между отраслевыми министерствами обоих государств и "с участием антимонопольных органов, а также белорусских и российских операторов связи состоится обсуждение актуальных вопросов хода выполнения мероприятий дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства", - проинформировали в Минсвязи.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Беларусь и Россия с 2017 года работают над решением вопроса об отмене роуминга на территории СГ, а в конце прошлого года была утверждена соответствующая дорожная карта.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»