Минск и Москва обсудят выполнение дорожной карты по отмене роуминга

Выполнение дорожной карты по отмене роуминга будет рассмотрено Москвой и Минском в ближайший четверг, сообщил БЕЛТА источник в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

В формате видеоконференции между отраслевыми министерствами обоих государств и "с участием антимонопольных органов, а также белорусских и российских операторов связи состоится обсуждение актуальных вопросов хода выполнения мероприятий дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства", - проинформировали в Минсвязи.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Беларусь и Россия с 2017 года работают над решением вопроса об отмене роуминга на территории СГ, а в конце прошлого года была утверждена соответствующая дорожная карта.