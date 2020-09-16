Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову обращение с предложением обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на все внутренние авиаперевозки вплоть до 2024 года включительно.

Об этом говорится в письме министерства в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Сейчас нулевой НДС действует только для межрегиональных перелетов в обход Москвы и на всех перелетах в Крым, Калининград и регионы Дальнего Востока.

Представитель вице-премьера подтвердил "РГ", что письмо получено.

Обсуждение льготного налогообложения инициировали в АЭВТ. Со своими предложениями ассоциация обратилась в минтранс. Базовая просьба АЭВТ - хотя бы сохранить ставку НДС в размере 10% на следующий год. Если с 1 января 2021 года налог вырастет до 20%, как это сейчас предусмотрено Налоговым кодексом, поднимутся цены и на авиабилеты, предупреждают в ассоциации. "Льготная ставка НДС в размере 10% на внутрироссийские авиаперевозки оказывает положительное влияние на доступность воздушных перевозок для населения и развитие отрасли. В условиях высоких цен на авиационный керосин, аэропортовое обслуживание и многомиллиардных операционных убытков российских авиакомпаний данная поддержка является особенно важной", - говорится в письме АЭВТ.

В ответном письме минтранс сообщил, что сохранение ставки НДС в 10% не поддержал минфин. В минфине на просьбу "РГ" обосновать такую позицию не ответили.

Как считают эксперты, в итоге скорее будет продлен режим НДС в размере 10%, а обнуление налога отклонено.

Введение сниженного до 10% НДСна внутренних авиарейсах должно было повысить доступность авиаперевозок и стимулировать их рост. Эта мера затрагивает рейсы из регионов России в аэропорты Москвы. В прошлом году, по данным АЭВТ, 55% всех пассажиров на внутренних рейсах, вылетавших из региональных аэропортов, направлялись в аэропорты Московского авиаузла.

Если авиакомпаниям не удастся добиться хотя бы сохранения льготной ставки НДС в 10%, неизбежны банкротства и рост цен на билеты

Введение льготного налога в принципе оправдало себя, так как за последние годы число пассажиров на внутренних рейсах росло, говорит замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Но сейчас смысл меры поменялся. Авиакомпании остались без международных перевозок. Чтобы хоть как-то остаться на плаву, им нужны любые варианты поддержки, отмечает эксперт. Предложение об обнулении НДС специально было высказано авиаторами как альтернатива, чтобы затем в ходе обсуждения можно было выйти на некий компромисс в виде сниженного налога, добавляет он.

"Доводы минтранса весомые и ненадуманные", - согласен глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Льготный НДС позволит авиакомпаниям не повышать цены на билеты и несколько улучшить свое финансовое положение, говорит он. Альтернативой станут неизбежные банкротства авиакомпаний и рост цен на билеты. В итоге придется расширять субсидирование авиаперевозок, иначе не будут выполнены показатели по приросту мобильности населения, отмечает он.