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16.09.2020 22:05
Рубрика: Спорт

Мировой футбол потеряет в 2020 году 14 млрд долларов из-за коронавируса

Текст: Максим Макарычев

Пандемия COVID-19 в 2020 году обойдется мировому клубному футболу в 14 миллиардов долларов, что составляет около одной трети его стоимости, оцениваемой спортивными функционерам и финансовыми консультантами в 40-45 миллиардов долларов. Об этом заявил в среду глава комитета по борьбе с последствиями пандемии международной федерации футбола (ФИФА) Олли Реню.

Фото: Gettyimages
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По словам представителя ФИФА, которого цитирует Reuters, цифра в 14 миллиардов долларов основана на текущем сценарии, при котором футбольные чемпионаты в большинстве стран только начинают медленно возобновляться после почти трехмесячного перерыва. По оценкам ФИФА, особенно сильно от коронавируса пострадали футбольные клубы в Южной Америке, а также в Африке и Азии. Особое беспокойство у футбольных функционеров вызывает состояние дел в молодежных академиях и клубах низших полупрофессиональных или любительских дивизионов. "Это будет уже другая игра с мячом, если пандемия не утихнет", - заключил Реню, не исключив еще одной приостановки чемпионатов в случае второй волны пандемии.

ФИФА выделила 1,5 миллиарда долларов на борьбу с последствиями пандемии, на данный момент заявки на финансирование подали 150 из 211 ассоциаций-членов международной футбольной федерации.

Спорт Футбол Вокруг футбола Пандемия коронавируса COVID-19

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