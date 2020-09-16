Мишустин направит 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности

Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. До конца года на эту меру поддержки направят 1 млрд рублей. Согласно документу, получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет.

Как уточнили в Минпромторге, субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.

Министр промышленности и торговли РФ, чьи словам передает пресс-служба, отметил, что данная мера позволит стабилизировать финансовую ситуацию на предприятиях отрасли. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что реализация постановления будет способствовать экономическому и технологическому развитию, а также выполнению программы по импортозамещению и наполнению внутреннего рынка качественными изделиями отечественного производства.

В министерстве, обратили внимание, что легкая промышленность России включает в себя 16 подотраслей, для каждой из которых характерна своя специфика. "Для всех подотраслей, естественно, необходимы и разноплановые меры государственной поддержки. Эффективной мерой, которая была уже утверждена правительством, стало субсидирование лизинга оборудования, на реализацию этой меры в текущем году есть 700 млн рублей. На протяжении четырех лет российский легпром получал скидку 30% на оборудование, предоставляемое в лизинг. Мера была положительно отмечена отраслью, и в июне было принято решение о необходимости увеличения действующей скидки до 50%. Отмечу, что этой скидкой смогут воспользоваться все предприятия легкой промышленности независимо от размера и направления деятельности" - подчеркнул глава Минпромторга России.