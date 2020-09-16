Мишустин: Основные идеи бюджета - это качество жизни людей

Основные идеи бюджета на 2021-2023 годы - это качество жизни людей и конкурентоспособность страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство на заседании в среду рассмотрело проект главного финансового документа страны на следующую трехлетку. "Нельзя разрывать качество жизни, социальные обязательства, уровень жизни людей с возможностями страны и экономики в конкурентном мире", - подчеркнул глава кабмина.

В пакет законопроектов также вошли проекты бюджетов внебюджетных фондов, в которых заложено решение важнейших вопросов жизни людей. В частности, подчеркнул Мишустин, предусмотрены средства на выплату и индексацию материнского капитала, обеспечение техническими средствами людей с ограниченными возможностями, сохранение льгот по уплате страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и компаний, где трудятся инвалиды.

- Та устойчивость экономики, которой нам удалось добиться, гарантирует выполнение всех социальных обязательств, - заверил председатель правительства.