Мишустин провел телефонные переговоры с коллегами из Беларуси и Казахстана

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел переговоры по телефону с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, сообщается на сайте кабмина.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетический и транспортной сферам, - говорится в сообщении на сайте правительства. - Приняты решения об активизации взаимодействия российских и белорусских министерств и ведомств в различных областях".

Также у российского премьера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым. Сообщается, что собеседники "обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза". Кроме того, обсуждался график предстоящих контактов по межправительственной линии.