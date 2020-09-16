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16.09.2020 14:56
Рубрика: Власть

Мишустин: Во главе угла - выполнение всех соцобязательств перед гражданами

Текст: Владимир Кузьмин
Правительству, считает премьер-министр Михаил Мишустин, в этом году удалось пройти по тонкой грани, одновременно выполняя социальные обязательства и решая задачи по восстановлению экономики страны.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Кабинет министров на заседании в среду рассматривает бюджетный пакет законопроектов, включая проект главного финансового документа страны на 2021-2023 годы. До 1 октября он должен быть внесен на рассмотрение Государственной Думой.

Фото: РИА Новости
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Подготовка бюджета велась в условиях серьезных финансовых вызовов, напомнил Мишустин. К действующим санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. "В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани - когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", - заявил премьер.

Весь комплекс мер, которые правительство проводило во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал. "Теперь мы должны перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - подчеркнул Михаил Мишустин.

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