Мишустин: Во главе угла - выполнение всех соцобязательств перед гражданами

Правительству, считает премьер-министр Михаил Мишустин, в этом году удалось пройти по тонкой грани, одновременно выполняя социальные обязательства и решая задачи по восстановлению экономики страны.

Кабинет министров на заседании в среду рассматривает бюджетный пакет законопроектов, включая проект главного финансового документа страны на 2021-2023 годы. До 1 октября он должен быть внесен на рассмотрение Государственной Думой.

Подготовка бюджета велась в условиях серьезных финансовых вызовов, напомнил Мишустин. К действующим санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. "В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани - когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", - заявил премьер.

Весь комплекс мер, которые правительство проводило во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал. "Теперь мы должны перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - подчеркнул Михаил Мишустин.