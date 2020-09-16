Москвичка получила 120 часов обязательных работ за фейк во время пандемии

Работу Главного следственного управления СК России сегодня суд признал достаточной для приговора Екатерине Храпченковой. Эта женщина признана виновной по редкой уголовной статье 207.1 - "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

По версии следствия, с которой согласился суд, в мае этого года Храпченкова увидела в одном из московских магазинов в продаже одноразовые медицинские маски.

Маски покупали граждане как индивидуальное средство защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19). Желая увеличить аудиторию своего аккаунта в одном из веб-сервисов для публичного обмена видеоматериалами в интернете, обвиняемая приобрела упаковку защитных масок и с помощью смартфона сняла видеоролик с собственным комментарием о том, что данные маски являются реализуемой за плату гуманитарной помощью. Затем Храпченкова опубликовала этот видеоматериал в своем аккаунте, открытом для просмотра всем пользователям сервиса, рассказали в СК.

Следствие выяснило, что продемонстрированные Храпченковой средства индивидуальной защиты не являются гуманитарной помощью.

Вывод следствия - в период эпидемии коронавирусной инфекции обвиняемая публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Опубликованный ею видеоролик просмотрели больше 687 тысяч пользователей веб-сервиса.