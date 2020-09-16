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16.09.2020 20:04
Рубрика: В мире

Мраморное море может переместиться ближе к Греции

Текст: Константин Волков
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Турецкий регион Мраморного моря, где находится в том числе Стамбул, может переместиться ближе к Греции в результате землетрясения, предупреждают ученые. Об этом сообщает 16 сентября турецкая газета Sabah.

Фото: iStock
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Речь идет о землетрясении магнитудой свыше 7, о возможности которого в последнее время все чаще говорят в Турции. Ученые предупреждают, что напряжение в тектонических разломах Мраморноморского региона накапливается, и в любой момент угрожает разрушительными подземными толчками, в результате которых может сильно пострадать в том числе и 15-миллионный Стамбул, особенно его центральные районы в европейской части, в частности Фатих и Зейтинбурну. Ученые предупреждают, что вероятность землетрясения в ближайшие годы очень велика, но когда именно оно произойдет, современная наука предсказать не в состоянии.

Газета Sabah цитирует профессора геофизики Овгюна Ахмета Эрджана, который утверждает, что линия тектонического разлома, в котором будет эпицентр землетрясения, находится в провинции Текирдаг к западу от Стамбула на берегу северного побережья Мраморного моря.

По словам профессора, эпицентр подземных толчков может располагаться в Мраморном море в 15 километрах от берега. Сила землетрясения может быть 7,2 по шкале Рихтера, и в результате регион сместится примерно на 2,5 метра на запад, в сторону Греции.

Кроме того, считает профессор Эрджан, толчки приведут к появлению трещины, которая пройдет примерно от новой большой мечети Бююкчекмедже на азиатской стороне Стамбула под Босфором и дальше на запад до Салоников в Греции.

Несколько месяцев назад муниципалитет Стамбула уже подготовил исследование, в котором сказано, что в результате сильного землетрясения пострадают все 39 районов мегаполиса, но кварталам в европейской части города грозит наибольшая опасность из-за множества старых зданий, поэтому там необходимо укреплять дома.

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