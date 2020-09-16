Национальный проект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года. Главная его цель - повысить качество и доступность медицинской помощи для населения за счет улучшения медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита в отрасли. Все это позволит снизить смертность и увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ: цель нацпроекта — доступная медицина. Фото: Константин Завражин

По доступности медицинской помощи: в рамках нацпроекта строятся 1550 ФАПов и 1300 мобильных комплексов, 40 детских больниц. Ежегодные профосмотры проходят в удобное для граждан время. Благодаря внедрению информационных технологий процедура записи к врачу стала проще, а лекарства можно будет получить по электронному рецепту.

В рамках нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" повышают квалификацию врачи, переоснащаются клиники, создаются центры амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, начнут работу 18 уникальных рефренс-центров - для изучения и лечения наиболее тяжелых случаев. В 2020 году в четыре раза увеличены средства на закупку лекарств для химиотерапии. Важно также усилить знания населения о мерах профилактики онкозаболеваний - этому поможет масштабная коммуникационная кампания.

Нацпроект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" включает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, и многое тут зависит от населения, так как речь идет о снижении уровня потребления табака и алкоголя, а также мотивировании граждан к физической активности и правильному питанию. Сосудистые центры получат 600 единиц медоборудования, благодаря чему сложные виды лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях станут доступнее.

Нацпроект "Здравоохранение" нацелен на ликвидацию кадрового дефицита в отрасли, повышение престижа медицинского работника. Для подготовки и повышения квалификации врачей и будут разработаны пять тысяч новых образовательных модулей, созданы 114 аккредитационно-симуляционных центров.

Нацпроект рекомендует регионам внедрять меры дополнительной социальной поддержки врачей: помогать с жильем, оформлять страхование жизни и здоровья, обеспечить доплаты медработникам - пенсионерам, а также медикам, живущим на селе.