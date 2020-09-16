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16.09.2020 13:13
Рубрика: В мире

На Филиппинах разбился военный вертолет, экипаж погиб

Текст: Владимир Шилов

На юге Филиппин совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет местных ВВС, передает "Синьхуа". Экипаж погиб, подтвердил агентству пресс-секретарь военного округа региона Минданао подполковник Аларик Делос Сантос.

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Сообщается, что на борту находились четыре члена экипажа, пассажиров не было. Вертолет был задействован для эвакуации гражданского персонала из города Холо. На земле жертв и разрушений нет, сообщил представитель минобороны.

По предварительным данным, причиной катастрофы могли быть сложные метеоусловия - сильный ветер и туман.

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