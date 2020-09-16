На Филиппинах разбился военный вертолет, экипаж погиб

На юге Филиппин совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет местных ВВС, передает "Синьхуа". Экипаж погиб, подтвердил агентству пресс-секретарь военного округа региона Минданао подполковник Аларик Делос Сантос.

Сообщается, что на борту находились четыре члена экипажа, пассажиров не было. Вертолет был задействован для эвакуации гражданского персонала из города Холо. На земле жертв и разрушений нет, сообщил представитель минобороны.

По предварительным данным, причиной катастрофы могли быть сложные метеоусловия - сильный ветер и туман.