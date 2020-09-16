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16.09.2020 21:02
Рубрика: Общество

В поиске новых идей

На форуме БИОТЕХМЕД обсудят развитие здравоохранения после пандемии
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 209(8263)
15-16 октября в Геленджике пройдет одно из ключевых событий в мире биотехнологий - пятый ежегодный форум БИОТЕХМЕД. Центральной темой мероприятия станет развитие российского здравоохранения после пандемии коронавируса нового типа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

БИОТЕХМЕД - это флагманская площадка для обсуждения вопросов развития фарминдустрии, биотехнологий и здравоохранения. Цель форума - формирование интереса участников рынка к выбору нового технологического уклада в сфере здравоохранения.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Участники форума обсудят вопросы иммунизации и производства вакцин, главные тенденции развития биотехнологий, глобальную кооперацию усилий стран - участников ЕАЭС в промышленной медицине.

Откроет форум пленарная сессия "Совершенствование организации медицинской помощи больным иммуновоспалительными заболеваниями". В первый день форума также пройдут сессии: "Вопросы иммунопрофилактики и производства вакцин", "Российский рынок медицинского оборудования в эпоху постковида", "Уроки COVIDа для рынка медицинских изделий Invitro", "Кооперация усилий стран-участников ЕАЭС для производства лекарственных средств", "Конгломерация науки, промышленности и государства в поисках решений для немедленного реагирования и борьбы с новыми заболеваниями". Во второй день форума состоится пленарное заседание "Российское здравоохранение в эпоху постковида. Роль российской промышленности".

Программа мероприятия объединяет в себе пленарные заседания, "круглые столы", тематические сессии, закрытые совещания.

На нем также будет представлена выставочная экспозиция фармацевтических предприятий и производителей медицинских изделий. Прямую трансляцию сессий можно будет увидеть на сайте и в социальных сетях форума. Часть спикеров примут участие в деловой программе в онлайн-формате.

Стратегический партнер форума - компания "Нацимбио". ВИП-партнерами выступят Национальный центр информатизации, холдинг "Швабе", ГК "Фармасинтез", биотехнологическая компания BIOCAD. Партнеры: "Петровакс", "Р-Фарм", компания "Рош", ООО "РЕАТОРГ" (REATORG TECHNOLOGIES ). В выставочной части примут участие "Фонд развития промышленности Краснодарского края", POZIS, ООО "РЕАТОРГ". Специальные партнеры: АО "КЭТЗ", "Джи Ди Пи", ГЕРОФАРМ, ГЕНЕРИУМ, ГК "Фармэко", "Активный Компонент", технопарк "СТРОГИНО", компания НАНОЛЕК.

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Ожидается, что в работе форума примут участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, представители фармацевтических компаний, медицинских промышленных предприятий, исследовательских центров, руководители и сотрудники академических институтов и вузов. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации "Ростех", администрации Краснодарского края.

Участниками форума 2019 года были более 500 российских и международных компаний, более 1600 делегатов из 70 регионов России и 31 страны. Всего в рамках деловой программы прошло 25 панельных дискуссий, в которых приняли участие 234 спикера. На экспозиции было представлено 22 стенда, а в демонстрации новейших биомедицинских технологий задействовано 38 компаний-партнеров. В этом году, согласно прогнозам, масштаб события будет не меньше.

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