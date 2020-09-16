На онлайн-конференции Distant & Digital обсудят глобальные перспективы цифровизации юридических процессов

В рамках международной онлайн-конференции Distant & Digital, которая пройдет 8 - 9 октября 2020 года, ведущие мировые и российский эксперты, представители крупного бизнеса и стартап-сообщества обсудят последние практики и инновационные технологии в юридической сфере. Этим и другим актуальным темам будет посвящен один из четырех главных треков мероприятия - "LegalTech. Цифровые решения в юриспруденции, законотворчестве и жизни".

На площадке соберутся топовые спикеры из Сингапура, Гонконга, Великобритании, Германии и России - главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Пол Нио, председатель Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере (ALITA) Джош Ли, CEO и основатель Lexemo Паскаль ди Прима, управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, высший менеджмент компаний - инновационных лидеров UK LawTech Delivery Panel, Allen & Overy, Wolters Kluwer и многие другие.

Кардинальное отличие Distant & Digital от мероприятий прошлых лет, как видно из названия, - это смещение направления дискуссии в сторону вынужденной цифровой трансформации, подчеркнул директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин: "Мы планируем обсудить различные грани новой диджитал-реальности, драйвером перехода к которой стала пандемия и повсеместная цифровизация последних лет. Произошли кардинальные изменения привычек потребления со стороны клиентов, повлиявшие на традиционные бизнес-модели. Весь мир погрузился в концепцию Distant & Digital, которая навсегда останется с нами".

Фокусом первого дня конференции станут практические вопросы, связанные с внедрением технологий в работу юридических фирм и трансформацией традиционных бизнес-моделей в разных странах. Гости смогут принять участие в партнерских сессиях Deloitte "Legal Design: дизайн бизнес-процессов и инструментов" и The Paragraph "Внутренняя реструктуризация юридического департамента и кадровый голод в Distant & Digital эпоху", круглом столе "Сделка века" от Европейской Юридической Службы, обсудить "Право роботов" с экспертами Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта (АНО "Робоправо") и профессором Университета Суррея Райаном Эбботтом, ознакомиться с новейшими LegalTech-разработками резидентов "Сколково" на питчинге стартапов для венчурных инвесторов.

Также участники конференции получат возможность узнать об уникальном опыте зарубежных коллег: председатель ALITA Джош Ли выступит с лекцией о LegalTech Toolkit, а президент юридического сообщества Англии и Уэльса Кристина Блэклоус и глава Fuse London Аджитсария Шрути расскажут о развитии LawTech в Великобритании.

В сфере LegalTech пандемия сильнее всего повлияла на компании, которые отказывались или затягивали внедрение цифровых решений, - и теперь у них не осталось другого выбора, отметила издатель юридического журнала The Paragraph Magazine, продюсер юридических событий, хедхантер-legalholic, советник по развитию юридической карьеры Ольга Демидова. "В свою очередь компании, у которых сложилось "лоскутное одеяло" из разрозненных технологических продуктов для юристов, формируют на рынке запрос о единой платформе для сервисов. Юристы также осознали на личном опыте плюсы и минусы удаленной работы и стали все чаще задаваться смысловыми вопросами о будущем профессии и своей роли в ней. На конференции Distant & Digital благодаря онлайн-формату все желающие смогут получить ответы на свои вопросы, узнать об опыте крупных компаний и зарубежных коллег", - сказала эксперт. Программа трека во второй день конференции будет посвящена международной повестке в области цифровизации юридической функции. С докладом по итогам международного отчета об уровне инновационности права "SOLIA Report 2020" выступят Пол Нио, Джош Ли, доцент кафедры права Сингапурского университета управления (SMU) Джеральд Сох, представители ALITA в России - Анна Костыра и Антон Пронин.

Основатель и исполнительный директор образовательной программы LITE Lab@HKU Университета Гонконга Брайан Чанг проведет дискуссию о влиянии пандемии COVID-19 на развитие искусственного интеллекта, LawTech и RegTech. Паскаль ди Прима, глава отдела по управлению платформами Wolters Kluwer Лариса Пеннер и управляющий направления LegalTech Allen & Overy Хенрик фон Верс поделятся опытом внедрения LawTech в Евросоюзе.

Помимо этого, эксперты поднимут такие острые вопросы, как космическое право и цифровое правосудие, а лидеры рынка LegalTech - немецкий разработчик Lecare и компания "Гарант" - проведут тематические мастер-классы.

Организаторами конференции выступят Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии). Информационными партнерами станут "Российская газета", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и другие.

Ознакомиться с подробной информацией о конференции можно на сайте мероприятия, а также на официальных страницах в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте".