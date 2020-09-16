На онлайн-конференции Distant & Digital представят цифровые сервисы для развития интеллектуальной собственности

Новости

СК Беларуси обвинил Марию Колесникову в попытке подрыва нацбезопасности 19:20
ВОЗ утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на 10 лет 19:20
В США будут продавать мотоциклы "Урал" для пикников 19:12
Москвичка получила 120 часов обязательных работ за фейк во время пандемии 19:04
В Петербурге создадут систему учета суррогатных детей 18:47
Названы самые популярные имена детей в Москве 18:43
Стала известна дата выхода в прокат фильма "Дорогие товарищи!" Кончаловского 18:27
Ученые нашли способ создавать искусственные кровеносные сосуды 18:23
На Дону обнаружили неизвестное захоронение Великой Отечественной войны 18:18
Песков: Лукашенко не просил о поставках нового вооружения 18:16
Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования 18:13
Коллега Карлоса Гона назвал его великим и готовится сесть в тюрьму 18:13
Мишустин провел телефонные переговоры с коллегами из Беларуси и Казахстана 18:09
Турчак: "Единая Россия" получила две трети мандатов по итогам выборов 18:02
Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА 17:54
Эксперты: Новые партии составляют конкуренцию парламентской оппозиции 17:50
Зарплаты ректоров пересчитают 17:45
Лукашенко: США десять лет готовили дестабилизацию Беларуси 17:43
Стало известно, когда замкнется Большое кольцо московского метро 17:42
Астрахань отметит 180-летие Чайковского большим музыкальном марафоном 17:26
В воскресенье в столице перекроют движение транспорта 17:23
Вышел трейлер комедийного хоррора "Любовь и монстры" 17:18
Компания-владелец фургона погибшего Сергея Захарова оспорила приговор Ефремову 17:18
Минск: БГУ представит в Петербурге свои научно-технические разработки 17:14
В Ростове осудили участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16.09.2020 18:41
Рубрика: Экономика

На онлайн-конференции Distant & Digital представят цифровые сервисы для развития интеллектуальной собственности

В рамках международной онлайн-конференции Distant & Digital, которая пройдет 8-9 октября 2020 года, ведущие мировые и российский эксперты, представители крупного бизнеса и стартап-сообщества обсудят тенденции развития инновационных технологий в сфере интеллектуальной собственности, а также на примере реальных кейсов объяснят, как грамотно использовать IP-активы в новой цифровой реальности. Этим и другим актуальным темам будут посвящены три ключевых трека мероприятия - "Создание", "Управление" и "Защита".
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На площадке соберутся топовые спикеры из Сингапура, Гонконга, Великобритании, Германии и России - главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Пол Нио, председатель международной организации ALITA Джош Ли, CEO и основатель Lexemo Паскаль ди Прима, управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, высший менеджмент компаний - инновационных лидеров Nextlaw Labs, Allen & Overy, Wolters Kluwer и многие другие.

Фото: Предоставлено пресс-службой IP Академия
На онлайн-конференции Distant & Digital обсудят глобальные перспективы цифровизации юридических процессов

Пандемия внесла коррективы в функционал специалистов по всему миру, заявил управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков: "Юристы и патентные поверенные еще активнее стали пользоваться цифровыми сервисами, позволяющими осуществлять оформление-использование-защиту результатов интеллектуальной деятельности в режиме онлайн. Эти результаты - новые технологии, обеспечивающие развитие рынка, отражающие последние тренды науки и техники современного общества".

По словам Антона Пушкова, концепция объединенного формата двух мероприятий - IP Академии и Skolkovo LegalTech - отражает ключевые тренды 2020 года: фокус на дистанционных режимах коммуникации и цифровых сервисах, которые их обеспечивают. Первый день конференции откроется пленарной сессией "Искусственный интеллект в эволюции права: тренды и возможности". В беседе примут участие руководитель Центра искусственного интеллекта и управления данными Марк Финдли, директор департамента планирования и развития Фонда "Сколково" Сергей Израйлит, директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер. Модерировать дискуссию будет советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", член совета ФПА, преподаватель Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Елена Авакян.

Пленарная сессия, посвященная законодательному регулированию больших данных, откроет второй день конференции. Как совместить базовые представления о прайвеси с развитием технологий, ставящим под вопрос неприкосновенность персональной информации, как примирить интересы пользователей, социальных сетей и компаний, анализирующих Big Data? Эти вопросы обсудят председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, президент Ассоциации участников рынка больших данных, член совета директоров "МегаФон" и USM Managеment Анна Серебряникова.

В треке "Создание" будут сконцентрированы лекции, дискуссии и мастер-классы, посвященные разработке и возникновению интеллектуальных прав, их оформлению и регистрации. Эксперты обсудят компьютерное творчество, в частности, особенности правовой охраны исходного кода, перспективы автоматизации составления патентных заявок, распоряжение правами на вакцину от СOVID-19. В дискуссиях примут участие представители Всемирной организации интеллектуальной собственности WIPO и Евразийской патентной организации.

Многие дискуссии этого и других треков посвящены сложным и нетривиальным темам даже для специалистов сферы IP. Так, среди мероприятий мастер-класс директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерины Чуковской и главного юриста по интеллектуальной собственности управляющей компании "РОСНАНО" Виталия Калятина "Особые объекты охраны: ноу-хау и другие тайны". "Основная проблема секрета производства связана с широтой объекта охраны. Туда можно включать очень много разнохарактерной информации. Изменения, внесенные несколько лет назад в законодательство, несколько сузили это понятие, но все равно остаются разные точки зрения.: Одни считают, что понятие должно стать еще более узким, другие - что права на ноу-хау вообще не должно существовать. Надеюсь, что благодаря конференции Distant & Digital мы сможем найти ответы на эти вопросы", - пояснил Виталий Калятин.

Трек "Управление" сфокусируется на теме эффективного использования и монетизации охраняемых объектов, а также на проблеме цены IP. Эксперты поговорят о новых медиа и каналах информации с точки зрения авторского права, проблеме оценки нематериальных активов и поиске баланса между интеллектуальной собственностью и конкурентными подходами к обращению с данными. Своими соображениями поделятся эксперт IT-направления патентной практики Сбербанка Борис Герасин, советник генерального директора и руководитель инновационного направления ОАО "Аэрофлот" Андрей Полозов-Яблонский, Антон Пушков.

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
На Российской креативной неделе - 2020 оценили предпринимательский подход к творческому потенциалу страны

В треке "Защита" речь пойдет о конкуренции на IP-рынке, а также о грамотном инвестировании и экспорте нематериальных активов. Среди экспертов - преподаватель Digital IP Юрий Яхин, руководитель направления по правовому сопровождению проектов НТЦ "Газпромнефть" Дарья Прохорова и даже частный детектив Александр Криони. Они расскажут об электронных доказательствах в IP-спорах, частных расследованиях незаконного использования контрафакта, расчете компенсации при нарушении интеллектуальных прав.

Организаторы конференции: Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор - Фонд "Сколково".

Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), Фонд "Сколково" (партнер модуля), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса). Информационными партнерами станут "Российская газета", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и другие.

Ознакомиться с подробной информацией о конференции можно на сайте мероприятия, а также на официальных страницах в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте".

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика Бизнес

Главное сегодня

Песков: Лукашенко не просил о поставках нового вооружения
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе

Новости проекта

21.07.2020
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain Армянская Апостольская церковь поддержала проекты блокчейн-инфраструктуры IPChain
19.03.2020
Фото: предоставлено компанией "Тагиров и партнеры" Ассоциация IPChain приняла участие во Всероссийском слете молодых юристов в Махачкале
25.10.2019
"Музыкальный материал отстаивает себя сам"
30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области