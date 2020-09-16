На онлайн-конференции Distant & Digital представят цифровые сервисы для развития интеллектуальной собственности

В рамках международной онлайн-конференции Distant & Digital, которая пройдет 8-9 октября 2020 года, ведущие мировые и российский эксперты, представители крупного бизнеса и стартап-сообщества обсудят тенденции развития инновационных технологий в сфере интеллектуальной собственности, а также на примере реальных кейсов объяснят, как грамотно использовать IP-активы в новой цифровой реальности. Этим и другим актуальным темам будут посвящены три ключевых трека мероприятия - "Создание", "Управление" и "Защита".

На площадке соберутся топовые спикеры из Сингапура, Гонконга, Великобритании, Германии и России - главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Пол Нио, председатель международной организации ALITA Джош Ли, CEO и основатель Lexemo Паскаль ди Прима, управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, высший менеджмент компаний - инновационных лидеров Nextlaw Labs, Allen & Overy, Wolters Kluwer и многие другие.

Пандемия внесла коррективы в функционал специалистов по всему миру, заявил управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков: "Юристы и патентные поверенные еще активнее стали пользоваться цифровыми сервисами, позволяющими осуществлять оформление-использование-защиту результатов интеллектуальной деятельности в режиме онлайн. Эти результаты - новые технологии, обеспечивающие развитие рынка, отражающие последние тренды науки и техники современного общества".

По словам Антона Пушкова, концепция объединенного формата двух мероприятий - IP Академии и Skolkovo LegalTech - отражает ключевые тренды 2020 года: фокус на дистанционных режимах коммуникации и цифровых сервисах, которые их обеспечивают. Первый день конференции откроется пленарной сессией "Искусственный интеллект в эволюции права: тренды и возможности". В беседе примут участие руководитель Центра искусственного интеллекта и управления данными Марк Финдли, директор департамента планирования и развития Фонда "Сколково" Сергей Израйлит, директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер. Модерировать дискуссию будет советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", член совета ФПА, преподаватель Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Елена Авакян.

Пленарная сессия, посвященная законодательному регулированию больших данных, откроет второй день конференции. Как совместить базовые представления о прайвеси с развитием технологий, ставящим под вопрос неприкосновенность персональной информации, как примирить интересы пользователей, социальных сетей и компаний, анализирующих Big Data? Эти вопросы обсудят председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, президент Ассоциации участников рынка больших данных, член совета директоров "МегаФон" и USM Managеment Анна Серебряникова.

В треке "Создание" будут сконцентрированы лекции, дискуссии и мастер-классы, посвященные разработке и возникновению интеллектуальных прав, их оформлению и регистрации. Эксперты обсудят компьютерное творчество, в частности, особенности правовой охраны исходного кода, перспективы автоматизации составления патентных заявок, распоряжение правами на вакцину от СOVID-19. В дискуссиях примут участие представители Всемирной организации интеллектуальной собственности WIPO и Евразийской патентной организации.

Многие дискуссии этого и других треков посвящены сложным и нетривиальным темам даже для специалистов сферы IP. Так, среди мероприятий мастер-класс директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерины Чуковской и главного юриста по интеллектуальной собственности управляющей компании "РОСНАНО" Виталия Калятина "Особые объекты охраны: ноу-хау и другие тайны". "Основная проблема секрета производства связана с широтой объекта охраны. Туда можно включать очень много разнохарактерной информации. Изменения, внесенные несколько лет назад в законодательство, несколько сузили это понятие, но все равно остаются разные точки зрения.: Одни считают, что понятие должно стать еще более узким, другие - что права на ноу-хау вообще не должно существовать. Надеюсь, что благодаря конференции Distant & Digital мы сможем найти ответы на эти вопросы", - пояснил Виталий Калятин.

Трек "Управление" сфокусируется на теме эффективного использования и монетизации охраняемых объектов, а также на проблеме цены IP. Эксперты поговорят о новых медиа и каналах информации с точки зрения авторского права, проблеме оценки нематериальных активов и поиске баланса между интеллектуальной собственностью и конкурентными подходами к обращению с данными. Своими соображениями поделятся эксперт IT-направления патентной практики Сбербанка Борис Герасин, советник генерального директора и руководитель инновационного направления ОАО "Аэрофлот" Андрей Полозов-Яблонский, Антон Пушков.

В треке "Защита" речь пойдет о конкуренции на IP-рынке, а также о грамотном инвестировании и экспорте нематериальных активов. Среди экспертов - преподаватель Digital IP Юрий Яхин, руководитель направления по правовому сопровождению проектов НТЦ "Газпромнефть" Дарья Прохорова и даже частный детектив Александр Криони. Они расскажут об электронных доказательствах в IP-спорах, частных расследованиях незаконного использования контрафакта, расчете компенсации при нарушении интеллектуальных прав.

Организаторы конференции: Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор - Фонд "Сколково".

Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), Фонд "Сколково" (партнер модуля), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса). Информационными партнерами станут "Российская газета", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и другие.

Ознакомиться с подробной информацией о конференции можно на сайте мероприятия, а также на официальных страницах в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте".