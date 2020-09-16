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16.09.2020 14:07
Рубрика: Общество

На Российской креативной неделе - 2020 оценили предпринимательский подход к творческому потенциалу страны

11-13 сентября в Москве в ЦПКиО имени Горького впервые в России прошел международный фестиваль "Российская креативная неделя - 2020", ставший крупнейшим событием для профессионального сообщества 14 отраслей экономики, которые по определению ООН относятся к креативным индустриям. Состоялось около 500 тематических сессий, дискуссий и мастер-классов. Особое место в деловой программе было отведено мероприятиям Форума креативного бизнеса, где независимые эксперты, частные предприниматели, менеджеры ведущих российских и зарубежных компаний вместе с представителями органов власти всех уровней обсуждали наиболее актуальные вопросы, чтобы сформировать дорожную карту, план скоординированных действий бизнеса, государства и создателей творческой продукции в интересах реализации накопленного страной интеллектуального потенциала.
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain

Быть или не быть регулированию?

Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский - о том, что креативным индустриям непременно нужен специальный федеральный закон, регулирующий их деятельность: "Лидеры этих индустрий хотят поддержки государства, но не хотят госрегулирования. Невозможно зарегулировать то, что до конца пока не удается даже сформулировать, определить, какой сегмент экономики в России признается креативным. Единственное, что можно вписать в закон, - это экономические механизмы, своего рода договоренности о способах взаимодействия между государством и креативными индустриями. То есть ввести понятие креативного предпринимательства, дать ему адекватные, подходящие именно для этого вида предпринимательской деятельности налоговые режимы, зафиксировать правила работы фондов, в том числе грантовой или гарантийной поддержки".

Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
Человек универсальный: на площадке IPQuorum.Creative Форума креативного бизнеса эксперты высказались за новые подходы в сфере образования

Андрей Кричевский представил свое видение двух стратегически важных шагов: "Во-первых, выделить в отдельную категорию креативное предпринимательство, что позволит сфокусировать адресную поддержку именно на таких компаниях. Во-вторых, создать общественно-государственную инфраструктуру для развития человеческого капитала, его удержания в стране и консолидации усилий профессиональных сообществ, государства в этом направлении на региональном и федеральном уровнях".

Комплексное образование с упором на soft skills и потребности бизнеса

Заместитель директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Еременко - о недостатках системы высшего образования и перспективах дополнительных программ: "Высшее образование не дает в полной мере тех компетенций, которые нужны сегодня бизнесу. Я работала в вузе 15 лет и ушла, потому что образовательные стандарты необоснованно архаичны и жестки. Как ни пытайся креативить, дополнять программу - мы все равно зажаты в плотные рамки, выход за которые чреват лишением лицензии, аккредитации. Между тем в Digital IP мы добились гармоничной синергии. За счет программ дополнительного образования мы можем одновременно прокачать навыки человека в той профессии, в которой он работает, и дополнить запас знаний специфическими компетенциями, которые ему необходимы и продиктованы временем. Например, у сет-дизайнера должны быть и технические знания, и знания по цивилизованному обращению с интеллектуальной собственностью, и soft skills".

Исполнительный директор Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов - об актуальном подходе к образованию: "Чтобы стать новым Леонардо, необходимо быть кросс-функциональным, то есть уметь находить на стыке разных направлений новые экономические решения и продукты, взаимодействовать с различными дисциплинами, знать, как реализовывать свои идеи в странах, где они востребованы. Креативные индустрии сочетают в себе, с одной стороны, творчество, а с другой - предпринимательство. Мало кто видит эту связь. Поэтому соглашусь с тем, что идея узкой профессиональной специализации умерла. Современные кадры должны обладать общечеловеческими или, как сейчас говорят, гибкими навыками, надпрофессиональными компетенциями. Для этого нужно развивать креативное мышление - это именно то, что позволяет прокачать гибкость, фокус и умение концентрироваться, ориентироваться на новое".

Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская - о том, что традиционные жесткие требования к рабочим навыкам и профессиональным знаниям не стоит списывать со счетов: "Я скептически отношусь к универсалам. "Стыки" различных сфер деятельности интересны, когда они порождают неожиданный и коммерчески успешный продукт, но это подходит не для всех случаев. К примеру, я не хочу, чтобы у меня был креативный универсальный врач, я хочу, чтобы он хорошо знал именно свою профессию. Важно помнить, что базовые навыки и знания, которые были наработаны веками, тоже имеют большую ценность. Образование должно строиться на каком-то определенном стержне, а вот задача родителя или учителя - сориентировать ребенка так, чтобы он выбрал профессию по душе".

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
На IPQuorum.Creative обсудили, как креативность становится бизнесом

Советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, член Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Максим Прокш - о том, что дополнительные образовательные программы, самообразование и онлайн-курсы не заменят традиционную высшую школу: "Новые знания, которые можно получить на курсах повышения квалификации и специальных образовательных программах, должны к чему-то прирастать. Нужен фундамент - будь он айтишный или гуманитарный. Нужно понимать, что уже сделано до тебя, чтобы не стать невольным плагиатором или изобретать велосипед".

Интеллектуальная собственность - каркас экономики знаний и инструмент монетизации продукта креативных индустрий

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев - о природе интеллектуальной собственности как нематериального актива: "На первом этапе выращивания кофе прибавочная стоимость его крайне невелика, а на финальном, когда мы заказываем чашку кофе в кофейне, она в разы больше, и достигается это не благодаря "ручному труду", а за счет уникальных рецептов приготовления напитка и высокой репутации бренда. Но именно последнее - продукт ума и таланта - легче всего скопировать конкурентам, а это создает угрозу потери конкурентных преимуществ и, как следствие, девальвации инвестиций в творческую составляющую продукта. Защищенность интеллектуальной собственности - хотя и недостаточное, но точно необходимое условие для развития креативного предпринимательства".

Генеральный директор Российского авторского общества, председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин - о том, как технологии переворачивают привычные представления о монетизации творчества: "В креативных индустриях есть сферы, которые еще долго будут оставаться венчурами и нуждаться в поддержке государства или меценатов. А есть сферы, где капитализация, объем оборота, объем собственности настолько велики, что они вполне интересны с точки зрения инвестирования. Например, сфера аудиоконтента. Если раньше себестоимость контента была высока и люди действительно рисковали, вкладываясь в студию, музыкантов, тираж носителей, рекламу и так далее, то сегодня благодаря цифровым площадкам эти расходы, кроме затрат на маркетинг, кардинально сократились".

Директор Ассоциации специалистов предметного дизайна (АСПD) Анастасия Крылова - о цифровых инструментах управления интеллектуальными правами как рыночной инфраструктуре доверия: "Дизайнеры боятся показывать свои наработки на выставках, отправлять рисунки на конкурсы, делиться с коллегами. Потому что партнер, заказчик или контрагент может легко воспользоваться чужими идеями, оставив дизайнера без гонорара и роялти. Площадкой доверия могут стать удобные цифровые сервисы экосистемы IPChain. Блокчейн фиксирует все операции с правами и транзакции с объектами. Можно полностью проследить цепочку коммуникаций с заказчиком - от ТЗ и первых скетчей до конечного продукта".

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
Почему в российское законодательство необходимо ввести понятие креативного предпринимательства

Председатель правления Общероссийской общественной организации "Российское авторское общество" (РАО) Максим Дмитриев - о том, что музыкальная индустрия почти победила пиратство благодаря удобным и дешевым сервисам: "Рост доходов музыкального бизнеса здесь связан в первую очередь с появлением удобных цифровых сервисов, предоставляющих пользователям качественный контент. Сейчас пиратские музыкальные ресурсы можно пересчитать по пальцам. Это связано и с дешевизной сервисов, и с тем, что музыку больше не копируют себе на компьютер, а слушают по подписке. Причем контент почти везде один и тот же, платформы конкурируют за счет дополнительных услуг".

Генеральный директор FONMIX, управляющая IT-портфелем Ассоциации IPChain Валерия Брусникина - о новом сервисе экосистемы IPChain, бирже интеллектуальной собственности IPEX, и о том, что управление интеллектуальными правами - это не только пассивное ожидание роялти: "Сервисы вроде iTunes не позволяют полноценно управлять правами на контент. Правообладатель просто загружает объект и ждет роялти. Он не может управлять потреблением контента, влиять на то, какая витрина его разместит, сколько раз его прослушают. Очень важно создавать инструменты, которые позволяли бы авторам самим управлять своим контентом".

Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян - о том, что творчество не обретает экономическую ценность само по себе: "Надежда фон Мекк годами поддерживала Чайковского. Благодаря ее финансовой помощи композитор смог покинуть место профессора в консерватории и полностью посвятить себя сочинению произведений. Необходимо, чтобы государство постоянно поддерживало культуру, а креативным индустриям создавало нормальные условия для коммерциализации результатов творчества".

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Общество

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